Escucha las noticias de las 14:00 (24/03/2019)

Voz 1827 00:22 muy buenas tardes a las puertas de la campaña electoral el testimonio que les hemos ofrecido esta mañana en la SER pone en la agenda informativa del fin de semana el debate sobre la eutanasia José cincuenta y tres años enfermo de esclerosis múltiple apenas podía moverse decidió poner fin a su sufrimiento y al de su familia quitándose la vida en julio del año pasado

Voz 3 00:41 esto es una muerte porque no puedo más porque no me deja otra salida la humedad hay entonces una muerte consensuada de o lo he hablado con mi mujer y con mis hijos hemos argumentado todos estamos todos de acuerdo en que es lo mejor mis hijos sus giran mi mujer sufrirá pero este duelo que están haciendo ahora conmigo es un duelo eterno entonces vamos a terminar el duelo ya

Voz 1827 01:12 a partir de las doce y media ampliamos esta historia y les contamos también en que han quedado los intentos de aprobar una ley de eutanasia aquí en España en las últimas legislaturas contraria o la eutanasia el Partido Popular se ha sumado hoy hoy hacía años que no participaba en la manifestación contra el aborto que ha reunido a centenares de personas en Madrid

Voz 1 01:30 todo el mundo tiene familia creo que hasta los de Podemos tienen familia por eso creo que hoy en esta manifestación deberían votar todos los partidos políticos unido defendiendo la vida y el futuro de España palabras de Teodoro García Egea en una precampaña electoral marcada esta mañana por la encuesta que publica

Voz 1827 01:44 diario El País y que dice que si hoy se celebraran las elecciones generales el Partido Socialista ganaría con el veintisiete por ciento de los votos ciento veintidós escaños la suma de PP Ciudadanos y Vox no da mayoría así que las únicas alternativas de gobierno que nos deja este sondeo es un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos improbable escuchando a Rivera

Voz 4 02:04 claro que hay que echará a Sánchez con votos por supuesto estos días nos preguntan huy usted no no quieren a Sánchez de presidente de hombre su sorpresa si me presento yo de presidente de Ciudadanos quiere ganarle como voy a querer a Sánchez de presidente no le quiero en la oposición

Voz 1827 02:17 el Gobierno de PSOE con apoyo de unidas Podemos PNV y los independentistas catalanes hacía estos últimos iba hoy el mensaje de la vicepresidenta Carmen Cal

Voz 5 02:25 se llama dejarte de lazo dejar de entelequia bajar a la realidad que esconde los problemas

Voz 1827 02:33 fuera de España lo último sobre el Brexit lo cuenta hoy la BBC varios diputados británicos están dispuestos a aprobar el acuerdo que Theresa May firmó con la Unión para facilitar un Brexit ordenado a cambio eso sí de la dimisión de la primera ministra gire de Dorta

Voz 6 02:48 sí según la televisión pública varios parlamentarios se plantean respaldar el pacto y la primera ministra se compromete a no estar al frente de una nueva ronda de negociaciones con Europa información que coincide con The Sunday Times que publica hoy también que once ministros de su gabinete pedirá mañana la dimisión de la líder tory sino aceptan renunciar hable masa también esta mañana en la cadena Sky News

Voz 7 03:09 como en Haití es frente frío Zaki

Voz 6 03:13 el ministro de Hacienda Filippo jamón ha explicado que la solución no pasa por cambiará mi sino porque los parlamentarios saquen un compromiso claro y eviten una vez un ves un Brexit china

Voz 1827 03:23 a partir de las doce y media hablamos con Save the Children una de las ONG que están en Mozambique tratando de ayudar en la crisis humanitaria que sufre aquel país tras el paso del ciclón que deja ya casi cuatrocientos cincuenta muertos Karina P Totti coordinadora de Médicos Sin Fronteras

Voz 8 03:39 con sus casas afectadas de donde más datos

Voz 9 03:42 es de de vida y que tienen de saneamiento

Voz 8 03:45 no es cantar Ernesto adecuadas no tienen acceso a problemas también para el acceso a comida noruegos

Voz 1827 03:56 nido desde el interior del crucero que quedó anoche a la deriva tras el fallo mecánico ya se han evacuado a casi quinientos de los mil trescientos pasajeros que iban a bordo de este barco que ya está siendo remolcado primer domingo de la primavera con muchísimo calor mucho más de lo normal para esta época del año temperaturas que en Galicia han llevado a la Xunta adoptar medidas que se toman normalmente en verano Radio Galicia Ricardo Rodríguez

Voz 1817 04:18 las máximas llegarán hoy a los veintisiete grados en Ourense valores similares se han registrado este sábado con las temperaturas más altas de todo el Estado tiempo seco y soleado que deja incendios en los montes medios aéreos y terrestres trabajan para sofocar un fuego en Lobeira en Ourense que se ha entrado en el parque natural es un espacio protegido por Red Natura otro incendio ha quedado extinguido esta mañana en esa provincia situación atípica en pleno mes de marzo que ha llevado al Gobierno gallego a suspender las quemas agrícolas y forestales a partir de mañana al sol y al calor se sumará según las previsiones el viento del nordeste