Concéntrico presenta su edición más internacional y ambiciosa

Voz 1439 00:00 también en este tiempo de Hora catorce queríamos contarles eh que mañana se presenta concéntrico el festival de arquitectura y diseño de Logroño que llega ya a su quinta edición es la más internacional y ambiciosa por eso tenemos la oportunidad de saludar hoy aquí en los estudios centrales de la Cadena Ser en La Rioja a Javier Peña su organizador Javier qué tal cómo estás buenas tardes estar dispuestas bueno concéntrico cero cinco cinco ediciones ya es la quinta edición yo creo que ya eh bueno se dan pasos para que sea un festival totalmente consolidado no

Voz 1 00:32 al para nosotros es una oportunidad de volver a poner el foco en algo que no interesa que es justo la ciudad tiene este caso Logroño y estamos muy contentos de que siempre cada año encontremos más compañeros de viaje no y que podamos seguir investigando y profundizando en todos está el conjunto de actividades exposiciones e instalaciones que hacemos que que permiten no va a tantas personas tan diferentes y generar Un festival heterogénea que llega a todo el público no y para nosotros pues bueno es que sea ya esta quinta edición no pues bueno no nos llena de felicidad

Voz 1439 01:10 en la carta de presentación decimos que ese Un festival esta quinta edición más internacional más ambicioso porque esto de más internacional

Voz 1 01:19 a ver desde la primera edición siempre queríamos que Logroño no fuera sólo Logroño sino hablar sobre Ciudad no el festival se centra en una ciudad y en este caso la que estamos ahora aquí pero sobre todo lo que buscamos es que la mirada sobre ese hecho urbano Lacalle el patio la plaza probidad de todos los a partes del mundo no y eso ese ese camino no nos lleva a abrir las convocatorias a muchos localidades ya muchos espacios que que en la propia respuesta de las personas ha hecho que no que que sigamos sumando no entonces por eso este año se suman nuevas instalaciones nuevas institutos culturales no que permiten abrir el la mirada no a otros países nuevos que no habíamos tenido como Polonia por ejemplo

Voz 2 02:07 eh Portugal no que que eso haga que esa suma de realidades no

Voz 1 02:12 pero cada vez un festival y una programación más

Voz 2 02:15 compleja que nos permita aprender no a todos que supongo casi lo que vivimos estos días en los que

Voz 1439 02:21 de hecho yo creo que el que este festival sea más internacional y que se sumen estos institutos a los que estamos aquí en Logroño nos da la perspectiva no es de lo importante que es esto que tenemos aquí esto que has conseguido Javier Bueno

Voz 1 02:36 ayer en unos visitaba la directora del Instituto Iberoamericano de Finlandia no que venía para en poco localizar dónde íbamos a instalar una de las piezas que incorporamos este año de Robin Falk que arquitecto diseñador de Helsinki entonces venía hay claro pues ya perderse no por el centro histórico que vamos caminando no viendo un poco todo casi para venir un mes antes de cuando ya vivirlo todas las formado pues la verdad es que era genial percibir como para ellos su con su cultura no desde desde Helsinki iba a querer ser trasladada a un contexto en el que de repente íbamos a vivir cosas de Alemania de Polonia no de Francia de Reino Unido de Portugal e Italia ya su mano de casi que que esos días se concentra tantas personas que bueno quizá no se iban a conocer no hay que investigamos vivió creo que esas como la fuerza no que tiene el proyecto común y colectivo que compone y que y que hace que ellos quieran sumarse no y que es un su sí cuando les vamos a buscarnos ese ha convencido y apasionado no porque creen en la forma en la que pensamos y que y qué bueno y qué pensamos sobre la arquitectura ahí como la presentamos hacia la ciudadanía desea hacer la sociedad no yo creo que ah y esa salir no de los contextos más profesionales para conectar de forma directa hay palpable con las personas creo que todos lo ven como un bien común hoy por eso continúan oí crecen también hablamos de la colaborador

Voz 1439 04:05 pues los participantes Bono cómo va a ser este año está he apartado

Voz 1 04:11 pues sí bueno yo creo que vamos a juntar a más de cien arquitectos y diseñadores estos días aquí no entre todos los equipos las charlas todos los los los diferentes invitados que también no transforma la ciudad no pero también la transforman con su verbo no con su palabra la las situaciones que se suman dieciséis instalaciones y Performance urbanas que lo Dynamic este año como el hecho que es la acción no porque transforma de una forma física contexto habitual de de Logroño ir y con estos participantes pues siempre hemos intentado llegar a nuevos territorios no iba también investigar en nuevas formas de presentar esa arquitectura por eso sí el año pasado ya introducimos la Performance pues hemos profundizado más en ese ámbito para que The love i mero con construyamos algo más más particular y más en concreto también investigar en nuevos espacios y nuevas formas que nos llevan a que las instalaciones sean cada vez más variadas no

Voz 1439 05:13 ya en esa acción que él localizaciones encontramos eh que lugares vamos a poder redescubrir de esta ciudad

Voz 1 05:21 sí por ejemplo conectamos esté por primera vez con el parque del Ebro realizando una instalación también esto nos lleva a otro de los hechos sin singulares de este año que es el convenio que hemos firmado con la Metropol de rumanos Mandy la ciudad del norte de Francia con la que han venido a ha puesto el ojo no toros para que les organizaremos una instalación en su propia ciudad y en su propio festival estos días llegaban todas las historias las propuestas de muchísimos equipos de todo el mundo a Logroño para para esa convocatoria que hemos hecho internacional entonces con ellos como su festivales en el bosque hemos querido invitarles a que actúen en nuestro propio bosque no que es el el parque del Ebro este parque línea también queremos hablar de la arquitectura industrial no de la memoria de de la ciudad y vamos activar el espacio comprendido entre la Sala Amós Salvador y el Parlamento de La Rioja donde se emerge la mano de emerge la chimenea de la antigua Tabacalera en ese espacio no el pasaje y vamos a intentar reconectar de de nueva forma con sus límites no y abrirlos de una forma singular también algo que es muy particular y bueno muy que tiene mucha presencia también del centro histórico de Logroño no hay que nunca habíamos trabajado con él pues vamos a transformar una serie de plazas de aparcamiento justo en el Espolón porque también bueno es algo que configura el espacio público no y cómo se reparte esas esas partición es que hay entre lo ha Calzada no calle y entonces queríamos incorporar un espacio del cual hay tanto no casi que más que plazas para también reivindicarlo no como un espacio de uso para volverlo no a devolver a toda la ciudadanía

Voz 1439 07:08 seguro que nos sorprende está la parte en este festival de acción esas intervenciones esos lugares de que Red descubrimos que a través de concéntrico aquí en la capital riojana pero luego está esa otra parte que ustedes denominan de pensamiento no donde se incluyen bueno pues esas otras actividades paralelas que también conllevan este festival

Voz 1 07:28 si apostamos cada vez más no para que todo para qué venía Logroño sea casi una actividad desde las once de la mañana hasta las once de la noche no que haya actividad continua no no sólo de visitar Iber sino también de escuchar a compartir no en esas conversaciones encuentros y ahí y hemos apostado por ello porque creemos que todo confió cura un un la visión transversal no no sólo los te específica no lo lo concreto para Logroño sino también lo que habla de otros contextos de arquitectura diseño de otras realidades no pues con ellos por ejemplo vamos hacer una exposición en la funda con la Fundación Mies van der Rohe hablando del pabellón de Barcelona celebrar arquitecto no y con ellos el vamos a trabajar en la exposición del Ayuntamiento pero también una proyección en la Filmoteca de La Rioja

Voz 1439 08:17 de un documental que habla de Luis Tre el propio edificio

Voz 1 08:20 yo vamos también a hablar de cómo se habla de la arquitectura en medio no como ahora mismo estamos nosotros por ejemplo traemos el programa de televisión escala humana de la dos de TVE con ellos vamos a debatir sobre cómo se difunde la arquitectura en la televisión no incluye además también con su presentadora Nuria Moliner haremos un concierto no que es la banda sonora del propio programa hay abriremos a otros aspectos también las propias instalaciones no por ello siempre lo que queremos es que el festival tenga muchas escalas de aproximación no y bueno pues quedarte en una o en otra o profundizar mucho más allá y con todos estos invitados que realizamos encuentros este enfoque diversas exposiciones es lo que nos interesa es un poco también parar no a hablar y a reflexionar y que ese poso que queda o que intentamos construir del festival y que se haga entre todos no y al final siempre esas charlas y encuentros que hacemos e intentamos que sea muy participados por todo el mundo no y que no tenga como solamente un eje direccional de los que supuestamente saben a otras personas sino que la conversación sea en todas las direcciones

Voz 1439 09:33 a los que no estamos metidos en el mundo de la arquitectura sólo nos queda disfrutar de este festival porque yo creo que nos podemos se adentrar en vuestro mundo en el mundo de de la arquitectura de una manera muy fácil porque la verdad que bueno pues a través de poder pasear la ciudad a través de poder escuchar eh bueno pues se cosas diferentes que vienen aquí ah Logroño yo creo que todos los logroñeses somos capaces de valorar el mundo en el que os movéis Javier Peña no hay tiempo para más pero creo que no hemos dicho las fechas aunque se mantienen no yo creo que es importante recordarlo

Voz 1 10:06 ya en un mes en un mes va a acelerarse desde el veintiséis de abril al uno de mayo Un día más son seis días seis jornadas intensas que viviremos dentro de un mes