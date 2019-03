Escucha las noticias de las 18:00 (24/03/2019)

el Partido Popular ha participado hoy en una manifestación contra el derecho al aborto en Madrid dice su secretario general Teodoro García Egea que no entiende por qué no se han sumado también otros partidos

no conozco a nadie a ningún partido político a ningún político que esté en contra la vida todos estamos a favor de la vida por tanto no entiendo como partido político como Podemos el partido necesitan no están hoy en esta manifestación porque precisamente lo que defendemos es la vida la maternidad el futuro de España no todo el mundo tiene familia yo creo que hasta lo te Podemos tienen familia por eso creo que hoy en esta manifestación deberíamos estar todos los partidos políticos unido defendiendo la vida y el futuro de España

Voz 1510

01:37

en Reino Unido varios ministros niegan que exista en el gobierno un complot contra la primera ministra Theresa May reaccionan a las especulaciones de varios medios británicos como The Sunday Times que cuenta hoy que hay once miembros del Gobierno de May que amenazan con renunciar en bloques y la primera ministra no dimite el número dos de May David Livingstone ha salido hoy en su defensa dice que está haciendo un trabajo fantástico