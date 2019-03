Escucha las noticias de las 02:00 (25/03/2019)

la una en Canarias queríamos decir después de veintidós meses de investigación el fiscal especial Robert Müller concluye que Donald Trump no conspiró con Rusia lo veremos a continuación de momento nos quedamos con una noticia que en España este lunes retoma el juicio del pluses con dos testimonios que puede marcar el futuro de los dos líderes sociales conocidos como los Jordi ambos acusados de sedición y rebelión para los que la Fiscalía pide diecisiete años de cárcel el tribunal va a escuchar a dos guardias civiles que estuvieron presentes el día que se rodeó la Conselleria de Economía Alberto Pozas

Voz 0055

00:34

arranca este lunes una semana clave para Jordi Sanchez Jordi cursar declaran dos tenientes de la Guardia Civil que el veinte de septiembre de dos mil diecisiete estuvieron en la Conselleria de Economía Philippe pasaron allí más de diez horas porque sesenta mil personas impedían su salida en declaraciones anteriores ya han hecho máximo responsable a Jordi Sanchez de no facilitarles una salida del edificio más allá de un pasillo de voluntarios que según cuentan estos tenientes no era una vía segura tendrán que dar detalles por tanto sobre el papel que jugaron ese día los dos líderes sociales que en este juicio han defendido que su objetivo era protestar no impedir un registro