Escucha las noticias de las 03:00 (25/03/2019)

Voz 0273

01:49

el Parlamento británico celebra hoy un nuevo debate sobre el Brexit de acuerdo con el Daily Telegraph la primera ministra Theresa May ofrecerá a los diputados la posibilidad de pronunciarse en varias votaciones indicativas no vinculantes sobre diferentes opciones para resolver la crisis esas opciones siempre según el Telegraph serían el acuerdo alcanzado por May la salida sin acuerdo otro referéndum la renovación del artículo cincuenta un acuerdo de libre comercio con la Unión Aduanera yp permanecer en el mercado único May celebró el domingo consultas de urgencia en la residencia de cheques con miembros del Gobierno y con un grupo de destacados conservadores euroescépticos partidarios del Brexit duro entre ellos se encontraba Boris Johnson el encuentro parece finalizó sin acuerdo alguno mientras se intensifican los rumores de un inminente golpe para obligar a made a presentar la dimisión