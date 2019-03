Escucha las noticias de las 05:00 (25/03/2019)

Voz 1510

00:00

son las cinco las cuatro en Canarias hay daba buenos días buenos días después de casi dos años investigando el fiscal especial Robert Mueller concluye que Donald Trump no conspiró con Rusia durante las elecciones presidenciales de dos mil dieciséis aunque no descarta que haya cometido un delito de obstrucción a la justicia corresponsal en Washington Marta del Vado Müller explica que hubo interferencias del Kremlin hay de hecho veintiséis ciudadanos rusos y tres empresas de esa país acusados de interferir en perjuicio de Hillary Clinton pero no hubo colusión entre el equipo del entonces candidato republicano y Moscú sobre la obstrucción a la justicia Möller no concluye si trampa cometido ese delito pero tampoco lo exonera deja en manos del fiscal general esta decisión William bar que fue nombrado por trampa a principios de año cree que no hay evidencias suficientes para acusar al presidente dos Croacia