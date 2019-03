Gutiérrez qué tal buenos días con tiempo tranquilo en toda la Comunidad de Madrid cielos casi sin nubes y temperaturas que semana a mover entre los veintiuno en los veinticuatro grados a mediodía a las mínimas esta mañana se mantienen estables la Junta Electoral Provincial ordene al PP de Perales de Tajuña que retire la revista municipal en la que pedía a los ciudadanos que reflexionara sobre el buen trabajo que habían hecho Iker lo tuvieran en cuenta en las dos próximas citas electorales se lo contábamos la semana pasada aquí en la SER los sucesores de Izquierda Unida en Perales denunciaron a la alcaldesa por publicar este artículo y la Junta les ha dado la razón revista no podrá seguir difundiendo se porque incumple la Ley Electoral Paul Asensio

Voz 2

01:11

sorprendidos que hasta cierto punto porque queríamos que teníamos razón en ello que no esperábamos una una rápida decisión como ha ocurrido y esperamos que sirva de para que tomen apunten no queremos que nadie salga perjudicado a nivel persona una indignada que la está para todos y mezclan como el antiguo Sansa el Estado lo que la institución el partido y eso no es pues eh