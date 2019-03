Escucha las noticias de las 07:00 (25/03/2019)

Voz 1727

00:21

bueno muy buenos días si creían que lo habían escuchado todo ya sobre corrupción o presunta corrupción atentos a la noticia que adelanta a esta hora la Cadena SER la Guardia Civil investiga presuntos sobornos al ex embajador español en Haití para conseguir contratos para la trama Lezo tras el terremoto del año dos mil diez terremoto que dejó más de doscientos veinte mil muertos y un país destruido hipótesis se han perdido ya no me extraña la trama Lezo floreció en la Comunidad de Madrid durante la presidencia del popular Ignacio González en torno a la empresa pública Canal de Isabel Segunda los presuntos sobornos al ex embajador se pagaban en la cuenta de su padre y de su hermana Miguel Ángel Campos