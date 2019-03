Escucha las noticias de las 08:00 (25/03/2019)

vaya piezas del milenio detenidos esta mañana bien por favor que no salga de aquí de mujeres del ellos guardo todo al tanatorio a Jaime Alonso al presidente de la Fundación Franco con palos porque él está con nosotros absolutamente quería conocer a ver qué es lo que puede ayudar a lo que es importante el tema de la financiación fijado lo que tienen es una sin hombre sí que lo tenemos también claro no hay otro paso adelante nada muy les dio

Voz 1727

01:04

Porto pide discreción a sus subordinados pero no todos ven bien esa cercanía de los franquistas y algunos miembros de la ejecutiva se quejan de su influencia cuando el presidente provincial les dice que la fundación no impone nada a cambio del dinero le responden en un whatsapp y casualmente viene gente diciendo públicamente ahora que estuvieron en Fuerza Nueva a lo que su jefe responde que cada uno tiene su pasado y que el portavoz de la Fundación Francisco Franco les está ayudando a llegar a sitios que por ellos mismos tienen complicado llegar pueden ver los Whatsapp en Cadena Ser punto com toda la ejecutiva de Vox en León fue cesada este mes de enero y el presidente provincial que ese libro entonces era cesado este sábado antes de ayer veintitrés de marzo justo cuando la redacción de la Ser intentaba recabar la versión de los implicados en estas conversaciones