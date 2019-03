Hoy por Hoy Levante 12:20h (22/03/2019)

Voz 1 00:00 mediodía de viernes qué tal están imaginamos que siendo el día que es bien con el fin de semana a la vuelta de la esquina no se esperan precipitaciones ya les adelantábamos y lo que sí sí

Voz 0055 00:22 espera es un repaso que comienza ya en la Cadena SER la información local y comarcal hoy además por Serbia sobretodo en nuestra segunda hora ya saben que con una agenda cultural de lo más común y con actividades de todo tipo culturales deportivas pero comenzamos ese repaso a la actualidad de cada día en el municipio de Huércal Overa tal y como hemos adelantado en nuestra ronda provincial con Alfredo Casas porque en esta localidad del levante ese podrá disfrutar en cuestión de semanas de una Semana Santa a ciegas es como sea denominado a una iniciativa de la ONCE que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y de las cofradías y que va a permitir a personas invidentes conocer por ejemplo las tallas de las diferentes hermandades Belén Martínez es la edil de Cultura en Huércal Overa

Voz 2 01:03 conquiste en llevar a todas esas personas viven es que tenemos en Huércanos hubiera y el personal aproximadamente entre dieciocho y veinte personas pues aquí conozca nuestra Semana Santa que principalmente lo hemos enfocado de vamos a hacer una ruta a la aquí pasen por las cuatro cofradía que tenemos en Huércal Overa pues para que allí le vamos a explicar y que se puedan acercar y tocar imagen es cierto que el trono que es lo que es lo más manto en definitiva porque te más próximo y más cerca la Semana Santa porque bueno puede a través de la aún era una iniciativa que yo dijimos de hacer Poor pues bueno puesto poder ayudar un poco a todo lo antes que tenemos era por primera vez también Huércal Overa la vidente que Javi que todo loco no temo en el pueblo pues va a desfilar debajo de un trono en nuestra calle en con una de las

Voz 3 02:02 esa es otra

Voz 1 02:03 la sorpresa sorpresas de las noticias de los buenas noticias que guardará la Semana Santa en esta

Voz 0055 02:12 estas salidas procesionales de dos mil diecinueve ya hablamos ahora de una iniciativa que va a beneficiar a cientos de autónomos de pueblos como sordas vez Arthur surge en Brin fines otra averno entre otros la Diputación de Almería destinará cuarenta millones de euros para los autónomos de los pueblos más pequeños de nuestra provincia la administración provincial fomentará el empleo en pueblos con menos de tres mil habitantes una medida que busca además además de esa ayuda directa frenar la despoblación en los pueblos que más la están sufriendo Javier Aureliano García presidente de la Diputación Provincial de Almería

Voz 4 02:45 Nos preocupa la despoblación pero permanentemente no podemos estar hablando de la despoblación sin poner medidas encima de la mesa cuando decimos que nos preocupa la despoblación acto seguido nos ocupamos de la despoblación

Voz 0055 03:03 el plan autónomos emprendedores que así se denomina financiará a coste cero los proyectos de los autónomos y futuros emprendedores de setenta y uno municipios de la provincia muchos de ellos como hemos repasado en nuestras comarcas el importe máximo al que podrán acceder cada solicitante de forma individual será de veinticinco mil euros y como decimos a coste cero sin comisiones ni intereses parece esto por momentos un anuncio de una entidad bancaria pero no es la información relacionada con esa buena también iniciativa que parte en este caso de la Diputación Provincial y en el plano de lo estrictamente político de cara a las próximas elecciones municipales seguimos conociendo los nombres de nuevos candidatos oleada de anuncios del Partido Socialista en los últimos días en tantas el candidato será Pedro Ridao también fue el caso de otro municipio el de Olula del Río con su candidato socialista Diego Castaño o el caso de Diego Torres en Oria en el terreno político además destaca también la incorporación de la a Juan Soler como número cinco en la lista de Ciudadanos al Congreso que lidera por star provincia José Manuel Villegas de la política pasamos al motor lo han escuchado pistoletazo de salida a esta tarde de viernes para uno de los eventos deportivos más importantes a nivel nacional que llega a nuestros pueblos hablamos de un referente más que consolidado del rally en todo el territorio Ana Canal como es la Baja Almanzora que arranca hoy con las verificaciones técnicas de los vehículos en Garrucha una oportunidad que nos permitirá acercarnos a los coches espectaculares por otro lado fotografiarse con ellos pero será mañana cuando de comienzo la velocidad en etapas que van a transcurrir para los municipios de Mojácar Garrucha Vera y Cuevas del Almanzora se trata al una nueva edición de la Baja Almanzora presentada ayer en Mojácar y cuyos detalles ha adelantado el presidente de la escudería andinas Racing organizadora del evento Antonio Segura escuchamos enseguida a la presidente y promotor también de este evento

Voz 5 05:02 en este año de los vehículos han era de uno en uno quedó en dos continuamente viendo pasar pasado destacar que la gente va a poder vehículo concretamente hay tres vehículos similares a que ha ganado el Dakar este año sí que hay Toyota o verdad ahí

Voz 6 05:20 qué valen más de un millón de euros

Voz 0055 05:24 y lo que también el recomendamos es hacer una parada dentro de unos días en Garrucha donde decenas de establecimientos forman parte de la ruta de la tapa de una nueva edición de la Ruta de la Tapa que además cuenta como premio con un viaje espectacular y con la colaboración de autocares baraja para poder disfrutar de esas tapas con un buen Benito una caña o con dos de ellas sin preocuparnos por el coche Rocío Galindo es la concejala de Cultura en el municipio de Garrucha

Voz 7 05:49 son de nuevo cincuenta y ocho

Voz 8 05:51 que no van a ofrecer desde tapadas con lo mejor que tenemos en Garrucha que quizá nuestro nuestro manjar del mar si pasando también por una gran variedad de carnes pasa elaboradas con gamba roja de Garrucha hasta que tenemos un auténtico desfile de del impresionante a partir del veintinueve también deciros que sigue también la casilla elaborada en inglés y en español que también la casilla la tenemos adaptada para los celiacos y alguna algún tipo de alergia especial también se especifica por cada tapa de cada establecimiento seguimos manteniendo un poco la fórmula que también no ha ido estos años atrás colaborando por ejemplo con con autobuses para colaborar con nosotros en el tema de del consumo seguro sin alcohol en cualquier establecimiento que pueda capear te dan un ticket de los ella mismo establecimiento y ese ticket lo presenta en la línea regular de autobús separa hasta allí y la verdad que pueda venir gratis y a al municipio disfrutar de la tapa con total seguridad

Voz 1 06:48 una novedad aunque es la segunda vez que ser repite

Voz 0055 06:53 al aplaudir porque nos permite disfrutar con total tranquilidad de esta ruta de la tapa y además evitar riesgos al volante casi un diez para ese servicio de autobús y un diez también pensarán muchos para el premio que irá a parar al que resulte ganador de esta ruta de la tapa Garrucha Vera

Voz 8 07:11 el año pasado ya pegamos el salto cruzando el océano

Voz 9 07:14 la nueva Jordi este año

Voz 8 07:17 ha apostado fuerte también por el la Riviera Maya en el Caribe mexicano y la verdad que es un un viaje impresionante para dos personas con un montón de par de e del del antiguo imperio azteca soy impresionante la el paquete de premios que lleva este año la ruta de la tapa

Voz 1 07:36 un año

Voz 0055 07:37 el viaje eso está claro al box es otro de los pueblos que también se prepara para albergar una nueva ruta de la tapa que en este caso se complementará con una interesante Feria de Oportunidades unos segundos de consejos que al igual que esa feria de oportunidades nos van a venir muy bien para el bolsillo estamos de vuelta a ampliando esta información tras así que no se vayan muy lejos

Voz 13 08:59 bienvenida a la Cadena Ser Virginia

Voz 0419 09:12 vale pues la ruta comienza el próximo jueves iba a andar de jueves a domingo

Voz 14 09:18 cuatro Ligas para recorrer no serlo

Voz 0419 09:20 no tenemos tanta capacidad como como el pueblo de Garrucha pues lo que es de manipulación pero bueno estamos trabajando estamos trabajando ellos es la segunda que organizamos una luego anteriormente sabía inventado pero era un poquito complicado conseguir que que bares participarán hoy en esta ocasión hemos conseguido diez y en esta segunda ruta de la casa la la X de septiembre

Voz 13 09:48 Nuestra hermana

Voz 0419 09:51 pues bueno son bares y bares de siempre ella está bastante divertida

Voz 0419 10:10 pero el ganador de el ganador tendrán premio de la persona que bueno que es todo todo el folleto y que sé yo y cumple todos los requisitos se la llevaron fin de semana en en en pensión completa con su pareja Granada si viaja hasta cómo hacer en alza

Voz 13 10:31 es uno de cada cosa tiene lo suyo eh porque porque ese viaje en el caso de voz para irnos cualquier fin de semana se llama a mano también es verdad cada cosa tiene sus contras

Voz 0419 10:43 claro nosotros a más e intentamos intentamos aunar lo que es el tema de la hostelería con con el comercio

Voz 13 10:52 claro

Voz 0419 10:54 siempre intentamos que vayan todas las mociones conjuntamente porque pensamos que es mucho más motor para que a dar veladores no fue no fuerce una ceguera rumanos me hace Vecilla avalada dejemos a dar una vuelta por la oportunidad y con la gasística iguanas y al final lo que viven a todo el mundo aquí en un fin de semana vienen familia Hay igual esto también pues tenemos gratuitas tenemos rocódromo para que todavía tiene que no tengan lo dice usted

Voz 13 11:28 por otro lado se que estáis trabajando que está preparando también otro evento muy atractivo que tendrá lugar el Albox la feria de oportunidades en qué consiste durante qué día se desarrollará cuéntanos

Voz 0419 11:38 sí la feria de oportunidades que lo que yo andaba de Tele antoja hacemos coincide con las una de la caja va tiene duración soy un día va a ser el día treinta El sábado treinta en la plaza del pueblo que es junto al nuevo Ayuntamiento y junto al Hotel La Parrilla las tiendas físicas de Albox y alrededores que que han querido participar sin con van a tener hay unos están para comercializar oportunidades es una buena manera de de encontrar alguna cosita bien de

Voz 13 12:11 la cita

Voz 0419 12:14 con lo cual cada uno con sus necesidades padel el corte ropa He Zhi ropa de ropa mi ropa de mujer los niños tienen que

Voz 13 12:24 ahora le toca cambiar el Vestuario cambiar el armario un poquito con la llegada del calor de la primavera pues nos viene fenomenal que tengan lugar además estos días ha dicho el sábado próximo verdad

Voz 0419 12:34 ah sí

Voz 13 12:37 otra cita anotada aunque ya saben los oyentes que luego tendremos también una agenda cultural en nuestra segunda hora pero de momento no comenzamos mal este viernes en el Hoy por hoy Levante gracias entre otras cosas a las aportaciones a las propuestas que no a comen

Voz 15 12:50 la presidenta de la Asociación de Empresarios

Voz 0055 12:52 y profesionales de Albox que ahí por Virginia

Voz 15 12:54 Sáez muchísimas gracias por estar con nosotros

Voz 16 12:57 a estas dos gracias

Voz 17 13:06 hoy por hoy Guillermo miro os

Voz 20 15:19 es la una mediodía en Canarias

Voz 6 15:26 pese a que adelanta la SER la Guardia Civil busca está ahora a cuatro hombres sospechosos de haber violado en grupo una chica en plena calle en Ciempozuelos en Madrid informa Alfonso Ojea

Voz 0089 15:35 la agresión sexual en grupos se producía en la madrugada de este jueves en una de las calles de la localidad de Ciempozuelos una joven de veinticuatro años era abordada por cuatro jóvenes varones que la retienen la agreden verbal y físicamente la rasgan la ropa y abusan sexualmente de ella la víctima fue localizada por miembros de la Policía Local de ese municipio del sur la región y trasladada al Hospital Infanta Elena allí los médicos confirmaron la agresión sexual la joven que se encuentra bajo un estado de estrés postraumático ha ofrecido pocos datos sobre los cuatro barones que le atacaron pero hasta ahora no se han producido detenciones el Equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil madrileña investiga esta agresión con el objetivo de identificar a los responsables cuanto antes pero la oscuridad de la noche

Voz 18 16:18 y el empeño de los agresores para impedir que les miran el rostro dificulta estas pesquisas

Voz 0228 16:24 también en la Comunidad de Madrid y la policía detenido en Aranjuez a otro hombre de veinticuatro años al que acusa de haber agredido sexualmente a varias menores de edad más cosas unos operarios han retirado hace media hora la pancarta con el lazo blanco que aún colgaba del Palau de la Generalitat de Cataluña Se cumple así con la orden de la Junta Electoral Central para que se quitaran esos símbolos de las sedes oficiales antes de las tres de la tarde de hoy al mismo tiempo Quim Torra anuncia una ofensiva judicial porque considera que la Junta Electoral ha actuado de modo partidista vamos a la plaza Sant Jauma Paul rumbo bona tarda

Voz 21 16:53 qué tal bona tarda Visto y no visto en un par de minutos dos trabajadores han cortado las bridas que ataban las dos pancartas la originan al con el lazo amarillo y la sustitutoria con el lazo blanco esto dos horas y media antes de que terminara el plazo en la plaza Sant Jaume ha servido con total normalidad mientras esto pasaba Presidencia anunciaba dos recursos por la vía penal querella por una presunta prevaricación de la Junta Electoral Central y también por la vía contencioso administrativa en forma de recurso dos esgrime que la Junta ha actuado de manera injusta y arbitraria termina el comunicado animando a la población a llenar de lazos amarillos sus domicilios particulares

Voz 0228 17:25 eso acaba de comenzar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha empezado con referencias de momento la cumbre europea dedicada al Brexit veamos que más está diciendo la portavoz del Gobierno Moncloa Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 17:36 buenas tardes ha defendido la portavoz la posición de España en el Consejo Europeo haciendo según Cela un ejercicio de empatía de responsabilidad sobre el Brexit y acaba de explicar uno de los acuerdos este Consejo de Ministros de este nuevo viernes social han aprobado un plan para el retorno de talentos que tiene un presupuesto de veinticuatro coma dos millones de euros para los años dos mil diecinueve y dos el veinte va a beneficiar según la portavoz a veintitrés mil personas a través de cincuenta medidas entre ellas becas o la tarifa plana de sesenta euros para autónomos también ha informado la portavoz del trabajo de la comisión sobre la reforma de la hora que no ha llegado según ha dicho a ninguna decisión concluyente así que el día treinta y uno adelantaremos de nuevo el reloj continúa

Voz 0055 18:16 de prensa ahora con la comparecencia de la ministra

Voz 0806 18:19 Carcedo que está informando sobre un plan de lucha contra la pobreza

Voz 22 18:23 la pobreza especialmente la infantil es una injusticia para quienes

Voz 0228 18:28 sonido en directo desde moderada más cosas más de trescientas mil mujeres trabajaron el pasado año a tiempo parcial en nuestro país para tener más tiempo para cuidar a personas dependientes son datos desglosados de la Encuesta de Población Activa que muestra un notable incremento que viene acompañada además del reconocimiento por parte de muchas de ellas de que lo han tenido que hacer porque no pueden costear una atención especializada para sus familiares informa Carlos

Voz 1645 18:49 el número de mujeres que no trabajó a jornada completa para poder cuidar a dependientes subió dos mil dieciocho casi un veintinueve por ciento con respecto al año anterior además perdón además más de la mitad de ellas casi un cincuenta y siete por ciento dice que lo hicieron porque no hay servicios adecuados para atender a estas personas o porque no pueden pagarlos en cuanto a los estudios la tasa de empleo más altas entre las personas formadas en tecnologías de la información que es la rama con más porcentaje de especializados hombres y en Agricultura Ganadería Pesca y veterinaria el ámbito con la tasa de actividad más alta entre mujeres Por último los parados que dejaron su último trabajo C3 años son más cayeron hasta las ochocientos mil es la primera la primera vez que bajan del millón desde dos mil doce aunque todavía triplican las cifras anteriores a la crisis

Voz 0228 19:26 ha entrado en vigor en España la normativa más restrictiva del mundo para evitar que se tiren toallitas al inodoro un gesto que cuesta millones de euros al año Javier Gregori

Voz 0882 19:34 que retirar las toallitas que atascan los sistemas de alcantarillado en España cuesta

Voz 0055 19:37 ya cada año doscientos treinta millones de euros

Voz 0882 19:40 si esto supone el quince por ciento de la factura total de saneamiento de los servicios municipales de agua que pagan los españoles para intentar frenar esta grave problema ecológico se pone en marcha esta norma más estricta porque establece hasta cinco pruebas distintas para que un paquete de toallitas pueda llevar la etiqueta que garantiza que se puede tirar por el inodoro el problema es que de momento esta norma es sólo voluntaria en las quedarán

Voz 0228 20:02 promoción el deporte Sonia Lus buenas tardes hola buenas tardes

Voz 1914 20:05 lección acaba de llegar a Valencia esta tarde rueda de prensa de Luis Enrique Rodrigo llega ya entrenamiento en Mestalla y mañana contra Noruega primer partido de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte Clasificación que hoy tiene siete partidos más destacan tres Inglaterra República Checa Portugal Ucrania o Moldavia Francia además esta noche en Madrid a las nueve amistoso Argentina Venezuela con la vuelta de Messi a la selección como nota más destacada en baloncesto de los en la Euroliga a las ocho y media Baskonia Real Madrid y semifinales en la Eurocup Yunis Kazán Valencia Basket Valencia Basket puede sentenciar su pase a la final y Mora Banc Andorra Alba Berlín el Mora Banc tiene que ganar para igualar las

Voz 0228 20:40 no es todo sigue la información actualizada en Cadena Ser punto com y desde las dos Laura en Canarias ya en tiempo de Hora catorce con José Antonio Marcos cadenas

Voz 17 20:47 de Servicios Informativos

Voz 0055 22:58 a la segunda hora del Hoy por hoy levante una y siete minutos de la tarde y cuánto tenemos por delante para contaros una agenda completísima con ese rally como evento destacado de la Baja Almanzora que comienza esta tarde aunque con esas revisiones técnicas mañana será cuando pisan a fondo el acelerador esos pilotos de primera con coches también de primera que ya están en nuestra comarca pero como les decimos hay muchos eventos más así que vamos a repasar todos en cuestión de segundos con Sara García nuestra habitual agenda cultural de los viernes timidez hablaremos también de otro evento de un concierto espectacular que va a tener lugar mañana Abbado en Mojácar entre otras muchas cosas eh no faltará la información deportiva lo faltan a la Cámara de los balones en fin que tenemos un segundo tramo de Hoy por hoy como requiere un señor viernes para disfrutarlo desde la mañana hasta la noche que ya está aquí el fin de semana así que vamos a ponernos manos a la obra y vamos a comenzar en cuestión exactamente de cuarenta segundos con nuestra agenda cultural hasta ahora mismo

Voz 3 24:00 más

Voz 1 25:18 tiempo como cada viernes para la agenda cultural no podemos dejar de ofrecer os todas las propuestas lo culturales de ocio incluso de

Voz 0055 25:27 deportivas que hay muy interesantes para este fin de semana que para ello contamos como cada viernes aunque hoy telefónicamente en lugar de presencialmente como acostumbra Sara Garcías la bienvenida

Voz 11 25:39 Guillermo qué tal muchas gracias

Voz 0055 25:41 pues como siempre aunque sea telefónicamente pero deseando conocer cuál es la agenda que perdemos para estos días bueno a partir de hoy viernes y hasta hasta este domingo a oye es una pena no tenerte aquí hay que decirlo

Voz 29 25:51 bueno bueno esperemos agenda

Voz 7 25:53 claro que sí porque es vuelvo para contaros que podemos hacer este fin de semana por el levante almeriense estos próximos días vienen cargados de magia como veremos luego pero también tendremos la opción de disputar de planes musicales gastronómicos cinematográficos y deportivos entre muchos otros de nuevo comenzamos la agenda en el municipio Dalport donde continúa el festival de arte de prima era de los este sábado a las siete de la tarde en el salón de actos Federico García Lorca se celebrará el vigésimo Certamen Nacional de declamación Diego Granado Jiménez escuchamos al alcalde algo Henze Francisco Torres

Voz 0055 26:23 algo que sí hace sólo veinte en Andalucía

Voz 30 26:26 hace que vamos Paul el vigésimo Certamen Nacional de declamación de hora nadó Jíménes es decir que es un certamen donde acuden lo mejor es la salida de España iban a reclamar poemas es un espectáculo puede todavía la poesía cuando uno la ley para sí mismo no es lo mismo que cuando ya la interpretan Hotel AC o de la Adecco

Voz 31 26:45 Ama te lo hace también en en él

Voz 30 26:48 Federico García Lorca

Voz 0055 26:49 así que ahí tenemos esa cita la verdad es que es un espectáculo de verdad como recitan los mejores rapsoda del país así que claro que le pueda cura

Voz 7 26:58 esa continuamos ahora con la decimocuarta edición del rally todoterreno bajo Almanzora que abre la temporada del Campeonato Andalucía y es la primera prueba puntuable para el Campeonato de España de Rallys este evento recorrerá desde hoy hasta el domingo diferentes municipios de la comarca de hecho esta misma tarde se realizarán las verificaciones técnicas de los vehículos en la playa del pozo de Garrucha a las cuatro y media

Voz 13 27:19 sí

Voz 7 27:21 estos entre Mojácar Garrucha Vera y otra entre Cuevas de las aguas zamarra Nos da más información el presidente de la escudería andinas Racing Antonio

Voz 5 27:29 también como este año en todos los vehículos ante era de uno en uno dos continuamente abaratamiento pasado destacar que la gente va a poder ver vehículo concretamente hay tres vehículos similares a que a ganar Dakar este año sí que hay Toyota o verdad hay muchas que

Voz 0055 27:47 vale más de un millón de euros esos coches van a desfilar desde esta tarde como bien dices Sara por además parajes adecuados no adecuada quisimos para un rally como está Baja Almanzora de la que además esta casa es colaboradora

Voz 13 28:02 en la Cadena Ser y La Voz de Almería así que vamos a estar presentes muy presentes siempre eso sí claro en uno de los mayores campeonatos de rally todoterreno de España y que por suerte tenemos esa fortuna Se celebra en nuestra comarca

Voz 7 28:14 pues sí mal pues para los que les gusten los coches pero esta vez en miniatura el domingo a partir de las diez que va a realizar en el Circuito Municipal permanente la bocana de la fuente de Pulpí la segunda prueba del Campeonato Provincial de automovilismo seguimos con más planes al aire libre pero en este caso para hacer ejercicio así que esperemos que el tiempo nos acompañe porque el domingo se celebra la tercera carrera ciclista urbana de Vera con salida llegada en la Plaza Mayor de la localidad a pensé el II Circuito Provincial de duatlón Hyundai Almería por carretera en Cuevas de Almanzora compañero le acompañado decirte Jaume

Voz 29 28:48 había un espero si no pero sí

Voz 7 28:51 también para este domingo está programada una ruta de senderismo en Huércal Overa en la que se explorará la cueva de Escipión cumbre Cabezo de la Jara la alegría Molino aguas de Nuestra Señora de la Asunción todo aquel que esté interesado tendrá que inscribirse hoy antes de las siete en la oficina de turismo o en el pabellón de deportes pues cable bueno como jazz adelantábamos antes este fin de semana viene con así que cambiamos de tercio porque esta noche a las nueve tendrá lugar en el en el Auditorio de ver al II Festival de Magia a beneficio de Manos Unidas Cáritas en lanzarán grandes magos como Murphy Antonio Andévalo Lautaro Cavic Luciano hay River son también desde mañana al próximo seis de abril se celebrará la decimotercera edición del festival potaje a de magia en la Casa de la Música de Carboneras el primero en actuar el sábado será el mago y Manoli Itu indio con el espectáculo Magia a tutiplén que incluye cartas bolas cuerdas apariciones esa aparición de todo un poco así que hay que perdiesen la hucha más más

Voz 0419 29:51 también con bambalinas

Voz 7 29:52 que es un espectáculo para toda la familia que tendrá lugar hoy a las seis en el salón social de villancicos es decir un poco más niños pero bueno también hay magia continuas como has planes para ellos porque mañana sábado hay un taller de excavación arqueológica en el castillo de la villa de Huércal Overa mientras que en Vera podrán participar en el primer Concurso Nacional de Pintura Rápida al aire libre que tendrá lugar en la Plaza Mayor y en la plaza de Berja a las diez de la mañana además en Cuevas del Almanzora con motivo del Día de la vieja que se calla los niños podrán apuntarse un taller para la elaboración de estas muñecas rellenos de las que tendrán lugar eso de el el de once aúnan la nave polivalente no nos movemos del municipio de Cuevas del Almanzora porque estos días podremos acudir a las primeras Jornadas Culturales del brócoli que contarán con degustaciones charlas y música en directo entre otras actividades

Voz 0055 30:42 es recomendable también que además de

Voz 7 30:45 exacto y además os recordamos que las décimas Jornadas saludables el tomate Raf del restaurante te Juan Moreno beber continúan solo ya al veintinueve de marzo que hay que aprovechar para

Voz 0055 30:54 la semana que no haya aprobado eso mira yo hay un sorbete sorbete lado de de tomates rap triturado naturales y una vuela por encima

Voz 32 31:03 de de en fin de de

Voz 0055 31:05 eso de que no mueve todo se junta los en fin que hay que ir aprobarlo antes de que finalicen las jornadas esta semana

Voz 7 31:15 porque si en cuanto a planes musicales mañana a las ocho y media tendrá lugar en el Centro de Usos Múltiples de Mojácar el concierto cancionero bucle burlesco de Begoña Olavide Javier P también está programado el espectáculo de baile Alarte en el Teatro Villa de Huércal Overa para este sábado a las cinco y a las ocho y para el domingo al hace aparce este domingo podremos acudir al vigesimosegundo concierto de marchas procesionales en la iglesia de Santa María de Bass no hay lugar a las doce y media cual décimo segundo concierto de música sacra en honor del patronazgo Virgen del Saliente en el Santuario Diocesano de Albors

Voz 11 31:45 ya se acerca la Semana Santa lo vamos a decir

Voz 29 31:49 ya bueno eso hay que decirlo a huevo venga

Voz 7 31:54 para los que prefieran Art al cine os comento la cartelera el domingo a las siete comienzan los fines de semana de cine club en el Centro Cultural la suciedad de Pulpí con la película El puente de los espías Por otra parte en Albox estrenan sobre ruedas que podremos ver hoy a las nueve y media mañana a las diez y el domingo a las ocho y también capitán a Marvel en este caso para el domingo a las cinco y media en Huércal Overa también echan capitana a Marvel pero hoy a las diez y media mañana a las siete y media y las diez y media y el domingo a las siete y media en el cine cuerpo mortal en se proyectan además Miño que pudo ser Rey hoy a las seis y media mañana y el domingo a las cinco esto es todo por hoy Guillermo

Voz 0055 32:30 a ver eso nos quedamos capitana sala García muchísimas gracias

Voz 1 32:34 aquí atinado entonces Planet agenda cultural que nos ofrece Sara García y que no estaría completa sin

Voz 0055 32:59 por supuesto conocer qué es lo que pasa en uno de los centros para el ocio que más propuesta no presentan cada vez que llega un viernes como el de hoy hablamos de Auschwitz club

Voz 11 33:08 qué tal muy buenas día en Auschwitz que de encantados de traernos un viernes más la agenda de este fin de semana para los que aún no han oído hablar de nuestro after

Voz 1914 33:19 por os esperamos a partir de las dos de la

Voz 11 33:21 tarde con vuestros colegas y las mejores tapas de toda la zona además sólo los viernes y hasta las nueve de la noche oferta en nuestras copas os esperamos para dar la bienvenida a la primavera en nuestra terraza y como cada domingo el próximo día veinticuatro la música en directo os espera a partir de las cinco y media de la tarde aún generación beta nos traerá los mejores temas de Los Secretos Nacha Pop el último de la fila Alaska Radio Futura o Loquillo entre otros y por último no dejamos pasar la ocasión para invitarnos a nuestra cena maridaje de cerveza el viernes de la próxima semana a las nueve de la noche donde podréis Qatar cervezas muy especiales maridaje con platos

Voz 6 34:03 diseñados exclusivamente

Voz 11 34:06 para el sabor de cada una de ellas Nos vemos en Auschwitz Klar en Vera Playa

Voz 29 37:39 toros de la Asociación de Moros y Cristianos de Vera saludamos en PNUD en primer lugar a José Manuel Ramírez bienvenido José Manuel

Voz 31 37:46 el hacia conectar de también nos acompaña Juan Cano

Voz 29 37:49 eso bienvenido Juan muchísimas gracias aquí está con nosotros está también Juanjo visado bienvenido Juanjo

Voz 31 37:54 gracias igualmente

Voz 29 37:56 vamos a situarnos porque a pesar de que el desfile que es al fin y al cabo para lo que se trabaja durante todo el año todavía bueno pues hay que esperar un poquito será el ocho de junio verdad

Voz 34 38:06 sí claro el ocho de junio sábado edicte arena como todo el año a las siete de la tarde comentando el esto decirle ya pues nos vamos

Voz 29 38:13 hablar todavía de ese ocho de julio O'Shea en parte vamos a hablar de lo que va a pasar antes porque mano pasan muchas cosas sin ir más lejos el primero de los eventos que está casi a la vuelta de la esquina podríamos decir han preparado una serie de propuestas para bueno pues ese también recaudar dinero necesario para todo lo que ponéis en marcha de cara a precisamente ese ocho dijo

Voz 0055 38:35 junio

Voz 29 38:36 lo primero será una noche de de monólogos

Voz 31 38:39 es cierto si lo primero va a ser que pensamos es una novedad este año porque pensábamos con referencia a que este año pasado se celebra el cincuenta aniversario de los festivales de arte en Vera pues quisimos unirnos a la a la propuesta pero como estaba la agenda tan ocupa disimula por dijimos mira vamos a dejarlo para el año siguiente dos mil diecinueve y que seamos el primer certamen y vamos a hacerlo pues eso para recaudar fondos un poco para ayudar a sufragar gastos de lo que es la fiesta mayor de la fiesta grande

Voz 29 39:08 cuando va a ser esa noche monólogos íntegro relato hay que decirlo también Geni Vigo relato incluido

Voz 31 39:13 ese ese el día veintiséis del mes de abril el mes que viene a las nueve y media en el Auditorio de exacto del veintiséis de abril

Voz 35 39:20 el el a nueve

Voz 31 39:23 ya

Voz 29 39:24 en el auditorio semana deberá lo recordaremos porque queda todavía algo más de un mes para disfrutar de esa noche monólogos también de micro teatro pero como decíamos hay más poquito después de ese veintiséis de abril entramos de en la presentación del cartel el mes de mayo el cuatro de mayo

Voz 34 39:39 exactamente el cuadro de mayo tenemos previsto hacer un una jornada de presentación del cartel también una una convivencia con con con todo el mundo que quiera acercarse a al convento y a la plaza de la dejando haremos una paella gigante como todos lo años

Voz 29 39:53 las presentada Josep Capel

Voz 34 39:54 es más haremos lo que tenemos novedades tendremos también la presentación con la ayuda de divulgación y del Ayuntamiento debiera de un libro de la astronomía del siglo XVI que X quién vea por primera vez tendremos también una una muestra de las de esa cocina del siglo XVI con cocineros

Voz 31 40:11 vale ese mismo día también cocina el siglo XVI siglo XVII productos son frescos eso sí

Voz 29 40:18 cómo estáis excavando bajo el cerro de vivir en contra cumbre es todas esas sondas a esas horas ya no los vale a los buzos siempre que sean fuego ahí vamos a estar porque esto atrae y la paella ni te cuento esto atrae a gente eso no lo apuntamos también aunque como decimos iremos recordándole a lo largo del tiempo esto será esa presentación del cartel el cuatro de mayo no vamos a dejar un lado las a la agenda que ahora seguiremos hablando de ella para centrarnos un poco en ese desfile de Moros iniciamos de Vera que quizás estén despegando ahora más allá del municipio queremos decir dándose a conocer cada vez con más fuerza eh hay otros vor otra fiesta de Moros y Cristianos en la comarca porque si hay rivalidad ahí pique entre pueblos también con esto una la verdad que no hay han puesto cara he que bueno han dicho que no pero la cara no se va a dar que es lógico todo eh algo de de

Voz 31 41:03 si se celebra todas las fiestas será el mismo fin de semana pues la verdad que un poco de competencias y a como la Semana Santa a Efe la tocarle en lo que se trata ser desde eso de coordinarnos y verlo por ejemplo este año no coincidimos como hacker como factores hacen de semana siguiente celebrarlos nosotros por lo tanto perfecto ya que eso es una cosa para que haya cabida los dos municipios para aquellos que todavía no sepan cómo son los más

Voz 29 41:23 los cristianos deberá quién me lo sabe resumir quién me puedo hacer una fotografía radiofónica para los oyentes de otros pueblos de nuestra comarca que aún no han visitado verdadero pero aún no lo han hecho esta fiesta pues la fotografía radiofónica sería

Voz 31 41:38 que es una participación de todo el mundo es una fiesta del pueblo para el pueblo y creadas del pueblo no hay rivalidad ni en cuestión de hermandades de Semana Santa ni de partido político ni de nada lo que vamos es a disfrutar y eso sí siempre es alzando la figura de nuestra patrona a Virgen de las Angustias ya que entrábamos dentro de lo que son las fiestas patronales

Voz 29 41:59 desfile como es concretamente que se deja ver qué prendas

Voz 31 42:02 que son los los trajes son espectaculares e eso tengo entendido eh si eso lo comenté y luego pues eh todos los años en los acompañan caballistas el año pasado puse como innovación la entrada de dos camellos eh te retén en come fuego estará en objeta que lleva cetrería traemos bailarinas de danza del vientre bailarinas de fuego osea que que grande es grande y como has así de grande necesita

Voz 29 42:27 está también una presentación grande o una previa unos días previos grandes por eso se celebra nada más y nada menos que una semana cultural dentro de esa semana de él

Voz 0055 42:35 del desfile también es el todo en crónica semanal cultura

Voz 29 42:38 empieza antes Si hablamos del ocho de junio como el día grande esta Semana Cultural comienza treinta y uno de mayo José Manuel

Voz 34 42:43 cuando no enorme muy importante que el desfile el desfile al fin y al cabo es una fiesta que es lo que intentamos recordar de forma divertía de forma espectacular al que me acabo un hecho histórico para nosotros la cultura el lo más importante y por eso hacemos espacio cultural donde daba a conocer la historia de nuestro municipio de nuestra comarca hablamos de la Reconquista hablamos del asedio de Vera de Nico del mil quinientos sesenta y nueve hablamos de de Afganistán siempre cuando se celebre lo se desea serio hacemos exposición en el momento de la victoria de de este años va a tocar este hecho histórico del cincuenta aniversario de la sirio hacemos tener una sede conferencia y esta es todavía no tenemos cerrada pero que si va a ser

Voz 29 43:35 pero igual que vais hacer hincapié también en los colegios no para que los a los pequeños ver tensa o lo más jóvenes sepan y conozcan su historia

Voz 34 43:41 llevamos ya cuatro o cinco año haciéndolo durante el mes de abril nos acercamos a los colegio a los cuatro centro educativo de Infantil del colegio instituto sino colegio a dar a conocer nuestra historia e Iván poco pues que los niños chavales de desde el principio ya conozca estas raíces latinas

Voz 31 43:59 ese es el exigencia del desfile y de alguna manera también ir creando cantera

Voz 29 44:04 claro efectivamente ir poco a poco volverá el de valor

Voz 31 44:07 avales para es lo porque de hecho también el durante lo que son las fiestas los chavales tienen una representación teatral participan en una partida Federer conmemorativa con Naja con eventos de todo es es eso es lo que te referías

Voz 29 44:20 hemos ya con detalle todas esas propuestas de la Semana Cultura Torrellano la ONU Juan casi seis esta hoy ya secretos para los oyentes nos habla estas atribuyendo algo en la chuleta en paperas llegará a ese lo cual domo para con los orientales

Voz 36 44:33 sí estamos viendo que estamos aquí vamos a hablar es de cómo esa actividad tan grande tan bonita tan buena para el municipio como tienen que esa recaudación que que queremos hacer conecte con esto

Voz 29 44:47 Cobos y mi queremos hacer con Juan Soto son los encargados aparte de los encargados de esa noche de monólogos que el primer evento recordamos efectuando lobos y Mikko micro Trias teatro micro de otro que va a pasar como es la desarrolla base

Voz 36 44:59 la noche de que hemos qué mejor manera de recaudar fondos que con risa con emoción e el monólogo siempre son la de las mejores emociones que puede sentir un público aquí

Voz 29 45:10 ante esta moto gana ya preparándolo todo monólogos con vamos a raíz no lo vamos a reír las algas te matizados ser algo bueno hay algunos que se iban a ser originales les ha pasado ustedes que cuando cruzan la muralla ahí San agua a algo así

Voz 31 45:26 algunos iban a ser originales otro campo van a hacer adaptaciones de monólogos ya prescritos hebreo de otros autores y luego lo que sí hacen hincapié es en el en la en el tema del micro teatro que posa aquí en Vera yo creo que es novedad pero que se ha celebrado ninguna vez ninguna actividad de ese tipo de micro teatro que del compañero Fran Caparrós si deseaba Berrocal que está dirigido por María del Mar

Voz 32 45:50 España es un una terapia

Voz 31 45:53 sí es un micro teatro que duró aproximadamente veinte veinticinco minutos y son dos actores sí que va a ser son divertidas

Voz 29 45:59 ha ganas oye pues que hay ganas de que llegue ya no sólo ese ocho de julio que decíamos es el día grande sino también el veintiséis de abril para empezar a contribuir a construir esta fiesta de este año de Moros y Cristianos en Vera ya los donde va a ser en el auditorio de la obligatorios sólo recordamos aunque lo recordaremos hasta

Voz 31 46:14 lo que sí si no te importa te voy a decir entre la las entradas ya están a la venta a diez euros y los puntos de venta pues os la cafetería Bangkok la cafetería la niña la pastelería Soler la cafetería La Abadía y la cafetería Fuente Nueva

Voz 29 46:27 pues ya lo saben tanto varía tensas como visitantes que también antes de eso Moros y Cristianos que hagan pasar una noche entretenida desliza de micro teatro entonces en Vera tienen una oportunidad el veintiséis David hablaremos más eh muchísimas gracias José Manuel Cendón Gastro Juanjo visado porvenir hasta aquí lo dicho que seguimos hablando por qué se está cociendo algo muy grande

Voz 31 46:45 a vosotros si esta disposición a

