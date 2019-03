Escucha las noticias de las 13:00 (21/03/2019)

gracias Patiño por lo demás un agente de la Guardia Civil está describiendo en los últimos minutos en el juicio del proceso independentista que durante los registros en la empresa de mensajería un y post se encontraron con una actitud que no era pacífica volvemos al Supremo Alberto Pozas adelante

decenas de personas protestaban contra los registros no era pacífico ha dicho

semana no había visto nada igual

Voz 4

01:31

estos amenaza cánticos grabaciones de todo tipo hasta incluso enfrente del párking recuerdo que pusieron una cámara de televisión no sabíamos ya dónde meternos para que no salieran nuestras imágenes bueno fue de todos yo no había visto una cosa igual en mi vida