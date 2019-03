Las noticias de Canarias, 15:03 (21/03/2019)

Coalición Canaria descarta la viabilidad de un pacto con Nueva Canarias Si por tanto de las dos fuerzas nacionalistas en estos términos se ha expresado el secretario general de los nacionalistas después de que el ex presidente del Gobierno canario Paulino Rivero propusiera en su blog que ambas formaciones alcanzarán un acuerdo para concurrir juntas a las elecciones del veintiocho de abril Coalición por la provincia de Santa Cruz de Tenerife in Nueva Canarias por Las Palmas

Voz 5

01:19

pues que no tiene ninguna posibilidad ni en la base de que pueda se puede dar no he y hay muchas razones para para explicar por qué no se puede dar a pesar de que la intensión sea completan este buena Iker el análisis político sea correcto