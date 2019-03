Las noticias de Cantabria, 10:02 (25/03/2019)

el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Santander Miguel Saro va a encabezar la confluencia de izquierdas que se va a presentar a las elecciones municipales del veintiséis de mayo confluencia formada por Izquierda Unida Podemos Equo is Santander sí puede y cuya candidatura se va a denominar unidas por Santana

claro ha sido elegido en el proceso de primarias abiertas que ha finalizado este domingo estará acompañado en la lista por Lidia alegría de Podemos y Antonio Mantecón de Santander sí puede y actualmente concejal no adscrito en el Ayuntamiento en el proceso de votación han participado más de doscientas cincuenta personas que han decidido que sea Saro quien encabece la candidatura que se presentará a las elecciones municipales en la capital cántabra el grupo promotor de la confluencia destacan a través de un comunicado la participación y la limpieza del proceso mediante una campaña interna dicen que ha sido amable

Voz 1593

00:53

sin sobresaltos y Sanidad y las comunidades autónomas buscan una salida al problema que supone la falta de médicos en Atención Primaria pero esa salida la solución a un problema que sufren la mayoría de los territorios no parece fácil porque no hay acuerdo sobre cómo afrontarlo Cantabria es partidaria de realizar una convocatoria extraordinaria de examen MIR Il le el ministerio dice de momento que no