Las noticias de Asturias, 10:02 (25/03/2019)

Voz 2

01:02

efectos en el mercado pues sin duda los va a tener y se seguramente no va a ser fácil e adelantarse a evaluarlos no no creo que tengamos ahora mismo desde Asturias no no me parece que no vendemos carne a Reino Unido por lo tanto afectará más a otros tipo a otras producciones particularmente a la de pequeños frutos Si adelantarnos que si quieren en Reino Unido e un mercado importante