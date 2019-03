Las noticias de Asturias, 11:03 (25/03/2019)

Voz 0174

00:05

el juicio por la gestión del Niemeyer continúa hoy con la declaración como acusado de un extrabajador de la Agencia de Viajes el Corte Inglés José María Vigil el juicio ha iniciado la semana pasada con la sección en la sección tercera de la Audiencia en Oviedo el primero en prestar declaración fue el principal acusado el ex director del Centro Natalio Grueso para quien la Fiscalía pide once años de prisión también han prestado declaración su esposa Judit Pereiro ir tendrán que hacerlo en estas próximas sesiones el ex secretario de la Fundación Niemeyer José Luis Rebollo quien fuera responsable de producción del Niemeyer Marc Martí hoy también son juzgados los dos acusados de haber provocado el incendio en es en dos mil quince en cuyas tareas de extinción murió el piloto de un helicóptero que se estrelló el juicio que se celebra en el Juzgado de lo Penal número dos de Oviedo la Fiscalía pide dos años y medio de prisión para cada uno de los dos encausados el juzgado a petición del fiscal acordó el sobreseimiento penal por un posible homicidio por imprudencia según el escrito de la Fiscalía los acusados realizaban diferentes quemas en una parcela con restos de desbroce la intención era regenerar la zona para su posterior utilización como pasto pero el fuego acabó propagándose al mote ya han encontrado muerto ayer al vecino del Verón al que su familia buscaba desde hace dos días Borja Kim Palacio de treinta y cinco años fue encontrado en la mañana de ayer estado sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada