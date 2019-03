Las noticias de Castilla-La Mancha, 11:03 (25/03/2019)

estamos buscando la forma de intentar mejorar la adherencia entre las piezas para evitar los hundimientos y los socavones es decir que esté todo bien pegado y con pactado para que no se empiece a mover con el tráfico de vehículos

Voz 2

00:58

el que fuera candidato a la Presidencia de la Junta de Comunidades Adolfo Suárez Illana regresa a la política de la mano de Pablo Casado será su número dos por Madrid en las elecciones generales del próximo veintiocho de abril Suárez Illana se presentó a las elecciones autonómicas en Castilla La Mancha en dos mil tres pero se quedó a once diputados del PSOE después de la derrota contra José Bono ni siquiera llegó a tomar posesión de su acta en las Cortes regionales y a esto le sumamos que el PP de Cuenca ha dado a conocer la totalidad de su lista electoral donde al ex ministro de Justicia Rafael Catalá Le sigue María Jesús Bonilla con lo que no habrá cambios con respecto a la lista que presentaron en junio de dos mil diez