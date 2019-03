bon día acabado como esas You disipa o KAS Benítez da las claves Maristas Sants las Costa Barcelona Bayern Benítez exprime a Marcos tratan de superar su recurso harán vasca name rectas seguir Don Bull que es coma cuestión previos son todas aquellas pros y contras trámites sobre todo Jurídic expulsan a las partes al tribunal a horadar saldrá a los próximos minutos

Voz 1

00:31

gracias Ana comenta espartana que casi da supuró abusos sexuales a la Audiencia de Barcelona mientras tan seis de cada del empate Impiva genera velan robots directa amén es una dos concusión todas cuando a la Universitat de Girona o a explica montas pagadas no Saban On por una ayuda aclara Pamies la situación de Wang Utah cada tres asegura no recordar una situación Danubio Valencia una de las investigadoras da la UD llega karma Montserrat Dukan no y nos han dado una Cachón no pasa a esta casa