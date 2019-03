Escucha las noticias de las 12:00 (25/03/2019)

a las del milenio detenidos esta mañana he llamado Jaime Alonso al presidente de la Fundación la vales a eso y a ver qué es lo que puede ayudar e Italia y lo que es importante el tema de las finas hizo que todo lo que tienen es una agresión hombres hay otro paso adelante nada evidenció su cine lo diré todo diputado con Abascal no al día

pocos meses después en el grupo de whatsapp del Comité Ejecutivo Provincial de León miembros de la ejecutiva se quejaban de que el desembarco del portavoz de la Fundación Francisco Franco en el partido se había traducido en más afiliados provenientes de Fuerza Nueva el líder de Vox en León respondía así Jaime Alonso nos va a ayudar en la parte económica algo fundamental para la campaña no estoy dispuesto a renunciar ayudas que considero pueden ser muy valiosas Jaime Alonso continúa está ayudándonos a poder llegar a muchos sitios donde no podemos llegar por nosotros mismos

Pozas si el veinte de septiembre ha dicho este agente fue un esperpento porque con quién negociaba la seguridad de la comitiva no era con los Mossos será con Jordi Sanchez los Mossos en general no colaboraban con ellos sólo lo hicieron a partir de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco

y a partir de ahí no hubo ningún incidente no hubo a partir similares a partir de la canción doscientos cincuenta y cinco

el Ministerio de Exteriores no va a valorar ni hacer comentarios sobre la noticia que les cuenta de la Cadena Ser en tono la investigación de la Guardia Civil sobre los presuntos sobornos al ex embajador de nuestro país en Haití balón Antonio Hernández Ruiz Gómez para conseguir contratos para la trama Lezo tras el terremoto del año dos mil diez que dejó más de doscientos treinta mil muertos según Naciones Unidas y de Roy Gómez es actualmente embajador de España en Angola Miguel Ángel Campos la

Voz 0273

05:30

Theresa May preside un Consejo de Ministros profundamente dividido y con una creciente presión para que ponga fecha a su renuncia los periódicos de Rupert Murdoch que el Times reclaman su salida hoy el tiempo se ha acabado Teresa dice la portada del San la primera ministra ha mostrado su valentía pero para sellar su acuerdo concluido el Brexit necesita presentar la renuncia la marcha de May sería la condición de los euroescépticos conservadores para aprobar su acuerdo en una tercera votación esta semana votación aún no confirmada esta tarde habrá otro debate en la Cámara de los Comunes con una moción neutra del Gobierno las enmiendas de los diputados de momento hay siete presentadas el Gobierno puede organizar una serie de votaciones orientativas no vinculantes para ver si alguna de las opciones de los diputados tiene mayoría suficiente