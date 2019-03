Escucha las noticias de las 13:00 (25/03/2019)

Voz 1645

es la una a mediodía en Canarias la dirección de Ciudadanos da por zanjada cualquier polémica relacionada con los distintos procesos de primarias en el partido intenta por tanto dar carpetazo al asunto aunque como les hemos venido contando la SER más de un centenar de cargos del partido está planteándose llevar las supuestas irregularidades en esos procesos ante la Audiencia Nacional informó Oscar García no habrá ningún informe ninguna conclusión ninguna explicación más fuentes de la dirección de Ciudadanos aseguran a la SER que internamente el asunto de los supuestos fraudes en primarias está totalmente cerrado empezando por el de Castilla y León donde la explicación final ofrecida por estas fuentes es que no se puede determinar de donde salieron los famosos ochenta y dos votos nulos pero que el sistema si expulso por tanto se corrigió el resultado y ahora los técnicos del partido ideal la forma de hacer el proceso más robusto incorporando Software nuevo más medidas de seguridad con el objetivo de que no vuelva a suceder en el partido dicen estar tranquilos ante la amenaza de más de cien afiliados de acudir a la Audiencia Nacional la Dirección cree que la querella no sería admitida porque insisten estas fuentes no sean cometido delitos estos respecto a las listas de Ciudadanos respecto a las del Partido Popular ha situado en la lista para el Senado por la provincia de Cádiz a un concejal de esa provincia al que se investiga por haber colocado supuestamente Un familiar en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera informa Ana