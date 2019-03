Escucha las noticias de las 14:00 (25/03/2019)

todos los indicios de ser un nuevo crimen machista en nuestro país ocurrió a primera hora en la localidad de Loeches a unos cuarenta kilómetros al este de Madrid el supuesto autor del crimen tenía cuarenta y nueve años acabó después con su propia vida tras apuñalar a su mujer de treinta y nueve en el domicilio familiar en el que también estaban los dos hijos de la pareja una niña de once años y un niño de cinco en declaraciones a SER Henares el alcalde de Loeches ha explicado que fue precisamente la niña quién bajó aún comercio para pedir ayuda

no se puede hablar de denuncias falsas cuando vemos que las mujeres denunciando y ello con independencia de los estudios que se hacen por parte de la Fiscalía del Consejo General del Poder Judicial que revelan que es un porcentaje mínimo las denuncias falsas en relación con el número de denuncias que se interponen anualmente pero como hablar de denuncias falsas signos está denunciando o

sobre Vox y sus finanzas les ofrecemos hoy en la ser información y testimonios en torno a los vínculos de ese partido con la Fundación Francisco Franco en concreto el portavoz de la Fundación Jaime Alonso aporta ayudas económicas muy valiosas a las arcas de la formación según comunicaciones internas a las que hemos tenido acceso por ejemplo esta conversación entre el presidente del partido en León Carlos Puerto Melle is su secretario provincial José Carlos

pero la filas del mil dio tenido esta mañana a Gemma tocado persona con la que he estado tomando parte caña trazado y esto por favor que no salga de aquí de eso quiere yo guardo todo Antana tumba Jaime Alonso al presidente de la Fundación vale a eso que natural de Leo pero ha venido en está con nosotros hace son se quería conocer a ver qué es lo que puede necesitar ayuda e ir tal y lo que es importante el tema de la financiación que todo lo que tiene muy claro este hombre que estoy yo lo tenemos también claro sino no hay otro paso adelante nada muy divertido