Las noticias de Asturias, 16:03 (25/03/2019)

Voz 2

00:06

buenas tardes pues precisamente un accidente producido en la autopista segregan la A66 está condicionando el tráfico en la vía habían sentido Oviedo según información de la DGT el suceso se producía a las tres menos diez de la tarde en el punto kilométrico dieciocho quedando uno de los carriles como decimos cerrado al tráfico a esta hora no ha trascendido aún si hay personas heridas la Guardia Civil ha hallado el cuerpo sin vida de un hombre en el cauce del río Narcea a la altura de la localidad de Cangas del Narcea los agentes se desplazaron al lugar después de que una mujer llamará a la de cero sesenta y dos poco antes del mediodía para informar de la presencia de un cuerpo en el río el lugar se desplazaron agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil para iniciar la investigación y tratar de determinar las causas de la muerte del hombre que por ahora no ha podido ser identificado la Guardia Civil no tiene constancia de denuncias por desaparición en esta zona y el Gobierno de Asturias mejorará el servicio de transporte en el área central de la región con diversas medidas que implicará una inversión de trescientos mil euros este año entre las que destaca la ampliación de los autobuses Búho entre Oviedo Gijón y Avilés que ahora operan los fines de semana hay que pasarán a hacerlo todas las noches comprendidas entre el quince de julio y el treinta de agosto también se reforzarán los servicios de transporte público colectivo que unen las principales ciudades del área central con el aeropuerto de Asturias desde el comienzo de la Semana Santa hasta final de la temporada estival y además el Consorcio de Transportes de Asturias pondrá en marcha de forma experimental una serie de servicios exprés entre el centro y las salas Carlos González ex director del Consorcio de Transportes de Asturias