Escucha las noticias de las 16:00 (25/03/2019)

a partir de esta hora la primera ministra británica vuelve al Parlamento para hablar del Brexit Theresa May hará una declaración sobre la cumbre del jueves y el viernes en Bruselas en la que se decidió dar un plazo hasta el doce de abril al Reino Unido tras esa declaración comenzará una nueva sesión de debate que concluirá esta noche con la votación de una moción del Gobierno de varias enmiendas de la oposición dos días de luto sean decretado en la localidad madrileña de Loeches y se espera la confirmación oficial desde el Ayuntamiento de que la muerte de una pareja Se trata de un caso de violencia machista para convocar una concentración de repulsa a esta mañana una niña de once años ha dado la voz de alarma en la vivienda también estaba su hermano de cuatro Antonio notarios el edil

por lo visto pues ha sido una niña a la que ha bajado Alejadría circuito o personal que está justo debajo de la vivienda para para avisar que había encontrado a sus padres en este estado la niña tiene once años hay de de cuatro años la has lo atendidas directamente por los servicios sociales de la Mancomunidad en el Centro Municipal y el niño parece que ya está a cargo de los familiares que también han sido avisados

porque es importante que el entorno ante cualquier signo que pueda percibir de que se está produciendo una situación de violencia de género tiene que denunciar tiene la obligación de denunciar esto no es una cuestión de pareja que sucede en su hogar esto es una cuestión de violación de derechos humanos y estamos viendo las gravísimas consecuencias

Voz 1266

02:05

sí sí me hizo mención que Heim Alonso era un un partido que sólo había comunicado la Gerencia de España eh porque le decía Jaime Alonso no podía pagar la afiliación porque ya superaría los máximos legales que que la ley establece cantidad se hablaba pues el máximo legal marca cincuenta mil euros ese sobre esa conversación que no cuenta mil euros lo que él estaba ganando títulos articular para