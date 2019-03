los servicios sociales y los familiares han hecho cargo de los hijos de la que todo apunta es la última víctima mortal de la violencia machista en la Comunidad una mujer de Loeches a la que su marido y padre de los niños de once y cinco años ha matado supuestamente esta mañana a puñaladas después él se ha suicidado la niña la mayor de los dos hermanos ha sido la que ha dado la voz de alarma Antonio Notario es el alcalde de Loeches

el cero dieciséis es el teléfono para denunciar la violencia machista es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica aunque si hay que borrarlo de la lista de llamadas hizo lo estamos contando este lunes en la SER Izquierda Unida ha presentado una querella criminal contra Begoña Villacís por participar en decisiones sobre la Policía municipal a la que representaba el bufete de abogados de su marido la candidata de ciudad danos al Ayuntamiento de Madrid asegura que la denuncia no prosperará porque ella no tiene competencias en seguridad