Las noticias de Castilla y León, 17:03 (25/03/2019)

aquí en la Comunidad las aguas no se calman en el partido de ciudadanos más de un centenar de militantes de esta formación política alguno de ellos concejales y cargos locales y regionales del partido aseguran que van a denunciar ante la Audiencia Nacional las presuntas irregularidades en las elecciones primarias de la formación sin el plazo de una semana la dirección del partido no las esclarece Mientras tanto la dirección de Ciudadanos da por cerrado el caso aquí en Castilla y León Radio León Óscar García

Voz 1645

00:29

la dirección de Ciudadanos ha cerrado definitivamente el caso de las primarias de Castilla y León sin poder explicar la procedencia concreta de los ochenta y dos votos nulos que provocaron el vuelco del resultado la tesis final que maneja la dirección del partido es que esos votos no estaban validados por el propio sistema ya que llegaron por un conducto no oficial se contabilizaron fueron detectados y finalmente se retiraron para la dirección el sistema de garantías funciona porque ha podido investigar lo que ha ocurrido y anular esos votos de procedencia fraudulenta cabe recordar que todo esto se produjo después de la reclamación presentada por Francisco Igea ahora el asunto está en manos del departamento de Sistemas de ciudadanos cuyos técnicos incorporarán nuevos Software y más medidas de seguridad según estas fuentes para evitar que se repita la situación vivida en el partido dicen estar tranquilos ante la amenaza de más de cien afiliados de acudir a la Audiencia Nacional para denunciar que se cometieron los presuntos delitos de falsedad documental corrupción entre particulares revelación de secretos y daños informáticos la dirección cree que la querella ni siquiera sería admitida porque insisten las fuentes no sean cometido tales delitos