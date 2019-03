Las noticias de Canarias, 17:02 (25/03/2019)

Voz 3

01:06

el goteo es continuo nosotros recibimos a diario eh pues decenas de fotos diferentes entornos he lamentablemente en el medio natural lo último que recibimos para que los oyentes lo sepan ni para darle también una una nota de humor bueno aunque es buen humor un poquito ha sido pero no llega una denuncia de un barranco de Arico de unos señores se dedican a pintar ese barranco hacen una enorme pintada y ahí se reúnen de que aún cuando no