Las noticias de Castilla y León, 18:02 (25/03/2019)

es verdad que como la ley dice y ahora mismo lo que habría concederse la acaba Cámara el consejo no al no a futuro que sería a lo mejor al Consejo oí luego el Consejo lo repartiría pero no hay que esperar a la constitución del nuevo Consejo saxo lo podemos solucionar de hecho tienen un problema de funcionamiento para cumplir esas funciones y lo lógico sería intentar hacer la subvención lo antes posible estamos hablando pues en el entorno de un millón seiscientos mil euros para todas ellas claro

Voz 3

01:09

juntas lo que derrotó con él entendemos porque no hay documentación que lo ampare simplemente hice que decía es el concurre permanente con los mimbres que tenemos en estos momentos pues muy difícil apoyos la verdad es que nos hace dudar de la buena voluntad por parte de la Administración un esta negociación no vemos muy difícil de hecho la Ser respeté es con la sentencia el último juzgado de entendemos cosa negociar por entero entonces sin tener es negociadas en condiciones con todos los eran los que faltan no podemos convoca el concurso no hay garantías suficientes