Escucha las noticias de las 19:00 (25/03/2019)

Voz 2

00:43

sí es es es Estados Unidos reconoce el derecho legítimo de Israel para defenderse hoy estamos tomando ninguna decisión histórica que reforzará la legitimidad de Israel para defender el no subió ayer un cohete lanzado al corazón de Israel dejó heridas a siete personas incluidos a dos niños Israel no tolerará éxito yo personalmente no tolerar esto mientras hablamos Israel está respondiendo enérgicamente hasta ataques tengo un simple mensaje para los enemigos de Israel haremos lo que haga falta para defender a nuestro pueblo