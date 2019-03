Escucha las noticias de las 20:00 (25/03/2019)

cómo están muy buenas tardes es la dramática historia que no cesa otra mujer asesinada en España a pesar de los discursos que niegan la violencia machista en nuestro país el número de mujeres muertas a manos de su pareja dobla este año el que se registraba en el mismo periodo de dos mil dieciocho y además bajan la cantidad de víctimas que había denunciado

José Luis Astre las trece mujeres asesinadas este año sólo una había presentado denuncia el último caso se ha producido hoy en Loeches en Madrid la hija del matrimonio tenía once años tiene once años la niña ha descubierto el cuerpo de su madre sin vida y también el de su padre que se ha suicidado después

Voz 0259

01:02

sí este año vemos señales de alarma en lo que se refiere a la violencia oculta con el resultado más extremo el noventa y dos por ciento de las víctimas mortales no había denunciado a su pareja o ex pareja no había acudido a la comisaría ni había llamado alguna puerta para salir del infierno son sólo tres meses es verdad pero nunca había sido tan alto este porcentaje era del setenta o del ochenta por ciento así que la pregunta Pablo qué esta pasando el perverso debate de las denuncias falsas de Vox está disuade yendo a las mujeres