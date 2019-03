Escucha las noticias de las 22:00 (25/03/2019)

Voz 4

00:41

por lo visto pues ha sido la niñera a la que era bajando al establecimiento ofrezca que está puesto debajo de la vivienda para para avisar que había encontrado a sus padres en el estado la niña tiene once años y un niño de cuatro años la ciudad directamente por los servicios sociales me quite la Mancomunidad en el Centro Municipal y el niño parece que ya está a cargo de los familiares que también han sido avisados