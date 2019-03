Escucha las noticias de las 02:00 (26/03/2019)

ahí daba buenas noches buenas noches el Parlamento británico arrebata Theresa May el control sobre el Brexit los parlamentarios han dado luz verde en las últimas horas a la enmienda el Edwin que da el poder a la Cámara sobre las decisiones relativas al acuerdo de salida la enmienda ha salido adelante con el apoyo de tres secretarios de Estado qué han dimitido para votar en contra de la primera ministra corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273

00:25

la Cámara de los Comunes aprobó anoche una enmienda que permitirá a los diputados votar diferentes opciones alternativas alcalde Make para el Brexit esas votaciones indicativas tendrán lugar mañana miércoles la enmienda presentada por un grupo integrado por diputados de diferentes partidos y encabezada por el conservador proeuropeo Oliver Queen supone que el Parlamento toma el control de la agenda del Brexit después de que Theresa May reconociera ayer que aún no tiene los votos suficientes para su acuerdo Make también dejó claro sin embargo que no llevará a efecto ninguna otra versión del Brexit aunque los diputados lo aprueben por mayoría