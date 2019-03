Escucha las noticias de las 03:00 (26/03/2019)

Málaga Miguel Abellán que estará entre los quince primeros en la lista por Madrid por la mañana Casado anunciaba también el quién le acompañará como número dos en esa lista Adolfo Suárez Illana presidente de la Fundación del PP e hijo del ex presidente Suárez que según Casado encarna los valores de esta nueva dirección

esto no es para bien personal es una vocación de servicio

Voz 0393

01:12

en sexto Andrea Levy entre los populares hay desmotivación y decepción porque creen que Casado no ha valorado la experiencia sólo apostado por cara a su apellidos y este martes se reunirá el pleno del Tribunal Constitucional que estudiará el recurso del Gobierno contra la comisión del Parlament que investiga la monarquía hasta que el Alto Tribunal no se pronuncie la Comisión no podrá comenzar Javier Álvarez