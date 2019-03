Escucha las noticias de las 07:00 (26/03/2019)

esto no es para bien personal esto no es un orgullo para alcanzar determinadas ambiciones es una vocación de servicio casa

todo se lo juega todo fuera y dentro como no le vayan bien en las elecciones generales muchos dentro de su partido le van a recordar que ha dejado fuera de las Cortes por ejemplo a Dolors Montserrat a la que nombró su portavoz parlamentaria de ir a algún sitio irá a Bruselas no se sabe todavía y además ha sacado del Congreso a todo el marianismo sobre listas en Ciudadanos la dirección sigue como

idea ahí no se mueve ni sobre el día después de las elecciones sobre pactos Si Ábalos decía ayer que él prefiere pactar con Ciudadanos que con los nacionalistas su jefe Pedro Sánchez subrayaba anoche el veto de Rivera los socialistas

clase de democracia cree o en la que cree el señor Rivera claro de él solamente cree pues en la democracia como la cree la gente conservadoras solamente me entiendo con aquellos que piensan como yo

unidas Podemos propuso ayer que los bancos no puedan invertir en las empresas con medios de comunicación y por la noche en Tele cinco Pablo Iglesias abundaban el asunto

este próximo sábado el Boletín Oficial del Estado publicará las listas electorales definitivas es martes veintiséis de marzo y Theresa May ha perdido el control del Brexit esta noche al Parlamento británico aprobaba una enmienda para que los diputados voten mañana alternativas al plan de divorcio de la primera ministra made reconoce

pues ha sido la niña a la que había bajado al establecimiento operística que está justo debajo de la vivienda para para vijará es había encontrado a sus padres en este estado la niña tiene once años y un niño de cuatro años la ha sido atendida directamente por los episodios social

no había denuncias previas con esta víctima ya son trece las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año sólo una había denunciado el presidente de México insiste en pedir al Rey de España que haga una revisión histórica dice de la conquista del país hace quinientos años

Voz 11

04:52

consideramos que el trato que eso no es adecuado es vejatorio incluso no puede ser que los ciertas personas tengan dos baños que están se que sabes que te camisetas no es de recibo tres estamos indignados