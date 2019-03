qué tal buenos días con frío y bastante viento esta mañana sin cambios en las temperaturas que van a superar de nuevo los veinte grados a mediodía con bastante sol primer día de luto en Loeches tras el asesinato de una mujer en esta localidad presuntamente a manos de su marido que después se quitó la vida cortado los en las venas todo ocurría en su vivienda donde se encontraban los dos hijos de la pareja de once de cinco años alcalde de Loeches

por lo visto pues ha sido una niña a la que ha bajado al establecimiento ofrecerán al que está justo debajo de la vivienda para para avisar que se había encontrado a sus padres en este estado la niña tiene once años Xavi y no de de cuatro años la ciudad directamente por los servicios sociales de la Mancomunidad en el Centro Municipal y el niño parece que ya está a cargo de los familiares que también han sido avisado

la víctima no había presentado denuncias previas hoy se deba a practicar la autopsia tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid han convocado esta mañana sendos minutos de silencio esta mañana vamos a conocer si Izquierda Unida finalmente acudirá a las urnas el veintiséis EM de la mano de anticapitalistas la formación va a publicar el resultado del referéndum que han hecho entre sus bases para decidir si continúa con el proceso de Madrid en pie o bien aceptaban la propuesta de confluencia la Comunidad con Podemos Isabel Serra cabeza de lista de la formación morada en La Ventana de Madrid esposa

este será la cabeza de lista de anticapitalistas en la capital donde podemos no va a presentar candidatura mientras PSOE y PP van armando ya sus listas del XXVI m titulares con Virginia Sarmiento

Voz 18

05:32

