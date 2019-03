Voz 1 00:00 en Hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 00:06 qué tal buenos días hace más frío esta mañana sobre todo por las rachas de viento que tenemos en la comunidad aunque esperamos otro día de Soliz de temperaturas qué van a superar los veinte grados a mediodía se lo cuenta hoy la SER la Comunidad de Madrid está obligando a los trabajadores de los centros educativos a rellenar un documento para confirmar si secundaron la huelga feminista del ocho m no ha asistido usted a su puesto de trabajo presuntamente por haber ejercitado su derecho a la huelga dice ese papel con membrete de la Consejería de Educación que ha llegado a todos los centros Ikeda un plazo de tres días hábiles desde la notificación para que el trabajador justifique si su ausencia se debe a otros motivos un pronunciamiento individual que según Comisiones Obreras es contrario a la ley Isabelle Calin

Voz 1812 00:46 esto es un hecho sin precedentes en nuestra historia democrática este requerimiento no sólo no está amparado en absoluto por la normativa vigente sino que conforme a la reiterada doctrina jurisprudencia ningún funcionario funcionaria está obligado a declarar se ejercido

Voz 1275 01:03 a la huelga o no el documento refleja las horas no trabajadas es ese día por quién hizo huelga el salario descontar pide la firma del consentimiento del trabajador Un portavoz de la Consejería de Educación Nos ha dicho que eso un control de existencia como el que se hace dice en todos los puestos de trabajo día de luto noches por un nuevo asesinato machista una mujer de treinta y nueve años ha sido asesinada presuntamente por su marido de cuarenta y siete en la casa de ambos donde se encontraban sus hijos de once y cinco años la hija fue la que descubrió los cuerpos dio la voz de alarma Ambos se encuentran bajo la tutela de familiares y de los servicios sociales hoy se lepra la autopsia a la víctima que no había presentado denuncias previas es la tercera mujer que muere este año en la Comunidad a manos de su pareja anoche el foro de Madrid se concentraba en la Puerta del Sol como hace el veinticinco de cada mes Lourdes Hernández portavoz en la SER

Voz 2 01:51 no podemos dejar de sería la calle deslucida el Gobierno que de verdad cumplan con su derecha pues no con nuestro derecho en Hoy no nos quiten ni un solo dinero de lo de todo lo que tienen que poner para arreglar este tema que el pacto de Estado se cumpla de verdad a la mujer le decimos y no tiene acudía a la comisaría que acudan a asociaciones de mujeres que ya acudiremos los otras con ella acompañando a la pero no podemos seguir permitiendo que ni una sola mujer muera

Voz 3 02:16 el cero dieciséis es el teléfono de ayuda a las víctimas de maltrato martes veintiséis de marzo hay más noticias

Voz 5 02:31 busca a los cuatro hombres que abusaron de una joven de veinticuatro años el jueves en Ciempozuelos en el entorno de la estación del tren el Ayuntamiento ha reforzado la presencia

Voz 1275 02:39 con los vecinos de Carabanchel exigen los tres centros de salud prometidos por la comunidad para esta legislatura que acaba su ausencia afecta a setenta y ocho mil vecinos hoy se manifestarán en Marqués de Vadillo

Voz 1275 02:56 una impostores lleva los semáforos de la cinco al Defensor del Pueblo en la alcaldesa insiste en que se revise la medida aludiendo al malestar de los vecinos a la hora de desplazarse a sus trabajos en la capital

Voz 9 03:36 muchas de las carreteras deje de María Herrero buenos días hola buenos días poesía en las complicaciones en todos los accesos destacamos sobre todo la entrada a la capital poblados a su paso por Parla también mucha saturación ahora mismo de entrada a la capital en la M quinientos uno en Villaviciosa de Odón por un vehículo averiado que está generando muchos problemas como decimos sentido Madrid también complicaciones en la M40 los tramos habituales en sentido norte y en la M cincuenta sobre todo en Alcorcón en dirección a las seis

Voz 1275 07:46 era alcalde de Fresno de toro te Francisco Galera hablar con la SER tras el expediente abierto a una trabajadora municipal por denunciar discriminación laboral en la semana del ocho el mes lo contamos ayer gana tres veces menos a la hora que un compañero con menos responsabilidad el regidor dice que Elena ha abierto tres expedientes que los sueldos de los funcionarios nos marca el Estado que se refiere al salario base sin y los diferentes complementos que sí define el Ayuntamiento

Voz 26 08:08 a otros dos expedientes más con el tema también de que sabe distribuido este documento en todo con ayuda de un partido político ni representantes de un partido político de esta de esta localidad repartiendo de estos paquetes hay bueno y manchado todo los todos los esto urbanos astrónomos no inmobiliario urbano

Voz 1275 08:29 la candidata de Podemos a la comunidad Isabel serranos decía ayer en la SER que este alcalde del partido se Racing es puede no tiene nada que ver con la formación morada aunque en sus actos y publicaciones utilizan la marca también el logo de Podemos sobre la confluencia con Izquierda Unida Serra espera un acuerdo con ellos soy sabremos los resultados del referéndum que han celebrado entre sus bases para decidir si continúan con el proceso de Madrid en pie con anticapitalistas o aceptan la propuesta de Podemos en la comunidad

Voz 1915 08:53 es posible yo espero que sea así yo creo que es una responsabilidad de todos que realmente vayamos conjuntamente creo que las personas que nos miran y que nos van a votar no entenderíamos que con un acuerdo tan e importante respecto a las medidas programáticas vayamos por separado ello evidentemente sigo confiando que el resultado de esa consulta sea que vayamos conjuntamente con Izquierda Unida ícono anticapitalistas