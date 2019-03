Escucha las noticias de las 08:00 (26/03/2019)

Voz 2

00:53

todo el tema de escandaloso vale para hablar co co Ulibarri dije una conversación antes de que porque ha salido si su conciencia vale sabrá con él para que el tratamiento nuestro sea como merecemos quien dice se debe hacer caso belga quedar con él desde que ingresara en prisión párroco de vez en cuando yo se lo he dicho con necesitamos ir eso déjalo de mi mano mosquea un contacto de cojones mi fíjate en los niños que controla el yo no digo que nos apoyen fervientemente pero que no los contactos altos niveles