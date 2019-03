Las noticias de Cantabria, 10:03 (26/03/2019)

Voz 1593

00:06

el Gobierno de Cantabria y una parte del sector de la dependencia se enfrentan en la recta final de la legislatura y lo hacen por la normativa aprobada por el Ejecutivo que establece los nuevos criterios que deben cumplir las empresas que prestan servicio a personas en situación de dependencia esos requisitos son más exigentes pero al mismo tiempo no suponen más financiación pública casi ocho millones de euros más al año sin embargo acudirán a los tribunales para echar abajo el decreto aprobado a mediados de este mes por el Ejecutivo dicen que el texto elaborado por la consejería que dirige la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos a boca muchas empresas al cierre porque no van a poder asumir las exigencias que contempla en definitiva consideran inasumible la inversión que se les pide realizar para adecuar las instalaciones que dan servicio a cerca de cinco mil doscientos dependientes en la región Julia Gurrutxaga ex vicepresidenta del colectivo de empresas Se de la dependencia