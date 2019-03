Las noticias de Asturias, 10:03 (26/03/2019)

supermercados Díaz día pactó ayer en Madrid con los sindicatos un expediente de despido colectivo que implica la salida de ciento cuarenta y nueve trabajadores en Asturias con el cierre o venta de veinticuatro supermercados y de uno de sus dos almacenes bien polígono Espíritu Santo en Oviedo o el de coyote el ERE supone la salida de mil seiscientos cuatro trabajadores en toda España de los que el cuarenta por ciento podría ser por la vía de prejubilaciones rescatan del río Narcea el cadáver de un hombre de ochenta y tres años que no presentaba signos de violencia el hombre era vecino de Cangas de Narcea ya había sido visto por última vez en las inmediaciones del río anoche finalizado el plazo de presentación de candidaturas para las elecciones generales en Asturias Ángel López médico de Luca y ex director general de Salud Pública será el cabeza de lista de actúa al Congreso es el partido fundado por Gaspar Llamazares Ángel López a Defensa finito la candidatura de actúa como interesantes seguidora de la tradición de Llamazares y oportuna para que la voten los descontentos con fuerzas como PSOE o Podemos

Voz 2

01:12

esperamos conseguir dar la oportunidad a esa gente que no quiere o no se identifica con el PSOE o con Podemos para que tenga una acción en la que votar no yo creo que puede ser una candidatura que representa bien la tradición que que tiene Gaspar en Asturias no que pretende ser constructiva que no es polémica y que nos gustaría que sirviera para que toda esa gente que está descontenta con las ofertas que hay ahora encuentre hueco encuentre la posibilidad de votar yo creo que es una candidatura oportuna