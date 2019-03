Las noticias de Navarra, 10:03 (26/03/2019)

Voz 1945

00:17

la formación con mayor representación en Navarra decía se presente a las elecciones de la mano de quien sigue defendiendo hoy que el convenio navarro no es justo no es transparente no es solidario y dicho sea de paso con quién no dudará tampoco porque ya lo ha anunciado en derogar los si hay ocasión que una formación que hasta ayer sea llamado foralista trate de restar importancia a estas gravísimas acusaciones y anuncios creo sinceramente que es traspasar esa línea roja que nunca debiera haberse traspasa