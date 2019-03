Las noticias de Galicia, 10:03 (26/03/2019)

mañana complicada en el monte se registran en Galicia cinco incendios a esta hora que superan las veinte hectáreas el más preocupante comenzó en otro y afecta al municipio de Rianxo donde ha quemado doscientas hectáreas otro en la usamos para lo que detallará ha calcinado cuarenta en As Pontes parroquia de friso permanecen activos dos incendios el mayor de ellos afecta ya veinte hectáreas en Noya los servicios de extinción pelean contra un incendio que ha quemado veinte hectáreas en la parroquia de Arga lo las condiciones del tiempo hacen muy difícil atajar las llamas hoy el nordeste sopla con más fuerza y según el pronóstico del tiempo va a permanecer seco en las próximas jornadas la Xunta ha activado la alerta naranja en el noroeste de la provincia de A Coruña por rachas de viento de fuerza ocho más cosas la ministra de Industria en La Ventana de Galicia Reyes Maroto dice que no habrá bonificaciones fiscales para Alcoa al menos de momento y pide responsabilidad a la multinacional

Voz 2

00:57

no podemos impulsar cambios legislativos que probablemente pueden ser necesarios pero ese debate no lo podemos abrir ahora porque no tenemos capacidad para aprobar ninguna norma en el periodo que tenemos hasta el veintiocho de abril tampoco hay cambios fiscales puesto que eso requiere de presentar unos nuevos presupuestos que es donde se incorporan estas modificaciones es decir tenemos algunos elementos que no vamos a poder abordar