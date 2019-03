Las noticias de Navarra, 11:02 (26/03/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 eso comunidad Navarra

Voz 2 00:05 Uxue Barkos actual presidenta y candidata de enero

Voz 1432 00:07 vaya a las próximas elecciones forales ha pasado por el Foro Ser Navarra ha lamentado no haber podido conseguir una candidatura unitaria del cuatripartito para presentar lista conjunta al Congreso en las próximas generales

Voz 1945 00:18 el éxito en el Senado no así en el Congreso y lo lamento profundamente lo lamento profundamente porque creo que hubiera sido la oportunidad de apostar de aportar es cierto que diferencias de criterio en torno a cómo entendemos la campaña no ha impedido llegar a un acuerdo desde luego que no podía compartir ni con Podemos Izquierda Unida algunos de los elementos de cómo afronta esta campaña Nikon Euskalherria Bildu

Voz 1432 00:40 sobre futuros pactos poselectorales se han mostrado dispuestas Siguero al lograr representación a apoyar un posible Gobierno de Sánchez aunque no a cualquier precio

Voz 1945 00:48 que en el caso de que hubiera que votar un presidente

Voz 1432 00:50 eh

Voz 1945 00:51 al bipartidismo tradicional lo haríamos sin ninguna duda de manera clara a Pedro Sánchez es el candidato el Partido Socialista pero no a cualquier Pedro Sánchez o no a cualquier pacto no un pacto con Ciudadanos sí a un pacto con encuentro con diálogo desde la defensa de los propios posicionamientos políticos de unidad territorial

Voz 1432 01:09 comparte la visión de la líder del PSN en Navarra María Chivite quién decía que no descarta presentarse a la investidura aunque no sea segunda fuerza porque cree que habrá lo que manda son los que aúnan más apoyo político y no las listas más votadas

Voz 1945 01:20 sí perfectamente y de hecho lo dicen los siendo tercera sino segunda y espero lleve estando en esa posición lo incluso por qué no ambicionar yo lo he dicho siempre concitar el mayor número de apoyos en la Cámara navarra

