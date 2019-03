Escucha las noticias de las 11:00 (26/03/2019)

Voz 0055

00:00

son las once las diez en Canarias más de la actualidad de la mañana con Antonio Martín Antonio buenos días buenos días Toni el Tribunal Supremo avala que no se puedan poner lazos amarillos en edificios de la Generalitat de Catalunya durante la campaña electoral rechaza por tanto que se suspenda la prohibición en ese sentido que ha establecido ya la Junta Electoral Central desde el Supremo informa Alberto Pozo los jueces han rechazado la medida cautelarísima que solicitaba al president Quim Torra no suspende por el momento la prohibición de la Junta Electoral es decir que por ahora sigue estando prohibido poner lazos amarillos en apoyo a los nueve presos del proceso en la fachada de los edificios de la Generalitat de Cataluña durante la campaña electoral cada rechazada la petición cautelarísima pero esto no da el caso por cerrado ahora los jueces Supremo estudiarán esta misma petición como medida cautelar esperando por tanto un nuevo pronunciamiento en las próximas semanas al margen de la sentencia definitiva que dicten dentro de unos meses al mismo tiempo declara en el juicio del proceso independentista el teniente coronel de la Guardia Civil encargado de la investigación del referéndum ilegal del uno de octubre Iker realizado por tanto informes clave para este caso acaba de explicar que en el proceso cada uno tenía su papel diferenciado los políticos y las asociaciones de carácter civil