Las noticias de Catalunya, 11:02 (26/03/2019)

no ya sorpresa ocho Dizzy pocas Maristas Ana pensé

la psicóloga a tendrá una de las víctimas a mano a relatar Alaska patés ya que no hay culpa supuso abusos dado pasó de los Maristas Hadid para que se Tea normas dificultades para relacionarse más fins i tot parcela abrasadas separa

he hablado muchas veces de esta dificultad en poder tener un trato de cercanía especialmente con con los hombres incluso con los hombres que que conoce el hecho de los abrazos es otra señal no otra de las secuelas que queda en las personas acusadas

a nos entre de Atención Primaria o obra obra Laporta derrotar nos pude Aubry porque no haya dudas firmen por pude Aubry propietaria autor tory de mobiliario Dago

llevo al candidato del PP por Barcelona a las la acción llenará dos Cayetana Álvarez de Toledo insistió Adaptation no fue

Voz 6

01:40

porque esta gente no quiere vivir con otros españoles os sentís humillados o sentir de verdad maltratados sentís explotados Sentís que el catalán no tiene una proyección suficiente ese pequeño bicho oscuro que anidan en hechos seres humanos desde hace mucho tiempo qué es el no querer vivir con los demás eso se llama xenofobia es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido lo información actuales