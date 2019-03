Escucha las noticias de las 14:00 (26/03/2019)

que yo literalmente era un polvorín todos los policías que tuviéramos un mínimo de responsabilidad sabíamos que esa situación cuarto incidente pequeño podía derivar en una escalada incontrolable y afortunadamente no fue así

a los que propietario de esa cuenta el presidente del tribunal acaba de recomendar a las defensas que dejen de cuestionar la legalidad del origen dos investigaciones en otra instancia judicial en la Audiencia Nacional en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia ha podido escuchar por videoconferencia también como testigo obligado por tanto a decir verdad al ex ministro de Economía Luis de Guindos calificar de terrorífica la situación de la entidad que tuvo que ser nacionalizada la gestión de Rodrigo Rato puso en peligro el conjunto del sistema financiero de nuestro pan

Voz 1018

02:09

la crónica de este martes nos lleva a Malta el seleccionador nacional Luis Enrique no dirigirá esta noche el partido de La Roja no estará en el banquillo por razones personales que al menos por ahora no se han explicado Javier Herráez