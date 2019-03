Las noticias de Cantabria, 16:03 (26/03/2019)

Voz 3

00:30

el mantenimiento de los valores naturales culturales etnográficos innegables que tiene este parque con hace falta que lo repite aquí y el segundo el desarrollo socio económico de sus habitantes están los dos al mismo nivel eh no está ninguno por encima del otro ya el común trabajar en un acuerdo de las tres CCAA que tenemos responsabilidades en la gestión del Parque Nacional siempre ha estado este vamos hemos tenido claro este este posicionamiento de ajuste estar al mismo nivel yo creo que el plus por primera vez lo reconoce y lo y lo plasma por escrito no