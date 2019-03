Izquierda Unida celebrará mañana una asamblea para elegir a su candidato al Ayuntamiento de Madrid tras la salida de Mauricio Valiente valiente ha decidido apartarse después de que la militancia haya decidido no ir junto a Podemos en los comicios de mayo el secretario general del PC Alvaro Aguilera

nosotros no estamos comentando

eh nada nosotros estamos invitando sobre una base programática a todos los colectivos de la izquierda madrileña que entienden que ese programa es un programa útil para los intereses de la clase trabajadora por tanto no rompemos la unidad no rompemos ni de nada

si finalmente Izquierda Unida y Podemos se presentan por separado puede ocurrir lo mismo que en las elecciones autonómicas de dos mil quince cuando Luis García Montero se quedó por debajo del cinco por ciento el umbral de voto necesario y las fuerzas de izquierda no pudieron sumar sus votos recabó gobernando el PP con la abstención de Ciudadanos y en San Sebastián los Reyes los sindicatos denuncian la falta de seguridad en el Hospital Infanta Sofía tras la agresión de un paciente a seis trabajadores un hombre que sufrió un brote psiquiátrico cuando estaba siendo atendido los golpeo SER Madrid Norte Israel Aranguez

Voz 5

01:23

las consideran que no están seguros es que que psiquiátrico porque la zona no está habilitada para atenderlos con las medidas de seguridad oportunas sobre todo para el trabajador no para el paciente para el paciente