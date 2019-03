Escucha las noticias de las 16:00 (26/03/2019)

las tardes el jefe de la Armada Angelina máximo responsable del Ejército del país acaba de anunciar que la única solución posible para poner fin a la crisis institucional que vive el territorio es la aplicación del artículo ciento dos de la Constitución este apartado contempla la reunión de un consejo constitucional para deponer de sus funciones al máximo mandatario si éste sufre una grave enfermedad de larga duración que le impida ejercer correctamente sus funciones Se trata de la primera vez que un alto cargo del ejército y afín al régimen cuestiona el liderazgo de Buteflika que no comparece en público desde que sufriera un infarto cerebral en dos mil trece El líder

Voz 0040

01:26

no tengo nada que decir de ese asunto todos los militantes Un partido tienen derecho a recurrir internamente en su partido y todos los españoles tienen derecho a tomar decisiones y quiero ir o no a un tribunal de hecho ya sucedió en otras ocasiones nuestros partidos en Ciudadanos y por tanto no tengo nada más que decir respeto absoluto a cualquier militante que quiera ejercer sus derechos