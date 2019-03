Voz 0313

00:08

hola buenas tardes si dispusieran de un aparato para medir la energía que invertimos en asuntos más o menos serios hoy quiere que podría ser un buen día para hacerle la prueba la ocurrencia a mí me parece una ocurrencia del presidente mexicano López Obrador exigiendo a España una disculpa por la conquista del país hace quinientos años ha desatado una auténtica catarata de reacciones con algún insulto incluido propia solo de los grandes momentos eso está ahí podemos comentar después porque merece la pena pero el informe de la Agencia Española de Meteorología un informe devastador sobre los efectos del cambio climático en España eso ya no ha tenido tanta trompetero no será que los datos no genera inquietud porque en fin veranos que son cinco semanas más largas au superficies Emir desérticas que han crecido en miles de kilómetros cuadrados no son cifras para tomarlas a broma o para ignorar las pero hay amigo donde esté una buena bronca sentimental de piel de raza de bandera de de eso hay que se quite todo lo demás no digo yo que no sea importante políticamente hablando la reclamación histórica de de López Obrador y sobre todo lo que ha generado después pero si me dan a elegir yo sinceramente prefiero cuidar el futuro o al menos intentarlo que no tengan que estar los estudiantes los jóvenes echándonos la bronca en la calle a todos los viernes por la porquería de país de Planeta que les estamos dejando bienvenidos a La Ventana