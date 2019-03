Las noticias de Castilla y León, 17:03 (26/03/2019)

Voz 3

01:05

no se debería despedir a nadie en un momento que no hay una línea una línea de negocio esto se resolverá en un plazo de dos meses hay una opa que se tiene que resolver antes del veinte de mayo dignas podemos suponer que no sabemos lo que va a pasar a partir de ahí bueno pues ya firmado un expediente de regulación que afecta a veintidós tiendas creo que eran se me acuerdo en este momento sí siento B ciento cuatro trabajadores se ha reducido en veintiuno trabajadores si son despidos fijados en una cantidad de treinta y tres días con veinticuatro mensualidades que era una reivindicación de Comisiones Obreras en la mesa pero volvemos a insistir en lo mismo yo te puedo decirte Valladolid que yo se trabaje la placer Se podría estos trabajadores que suena a despedir entienda