Voz 0827

00:07

la familia Reitman que es la segunda más rica de Alemania propietaria de un holding empresarial con marcas conocidísima es como Schweppes por ejemplo va a donar casi diez millones de euros tras descubrir que sus antecesores colaboraron estrechamente con el nazismo ellos mismos fueron los que encargaron hace tres años una investigación y ante sus rotundas conclusión les se sirvieron de esclavos del nazismo en sus fábricas donaron ingentes cantidades de dinero a las SS no sólo han reconocido públicamente esa implicación sino que la han condenado afirmando que sus antecesores ya muertos merecieron cárcel por su repugnante actitud podría por el iniciarse sobre si diez millones de euros es cantidad suficientemente reparadora para una familia que acumula un patrimonio de treinta y tres mil millones pero lo importante no es la cantidad sino el gesto algo que sólo puede observarse con envidia desde España en donde ninguna familia vinculada con el franquismo ha hecho algo semejante ninguna empresa reconocido indemnizado el trabajo de los esclavos de Franco ni nadie se lo ha exigido más al contrario muchas de esas familias disfrutan en España de títulos nobiliarios a pesar del innoble pasado de alguno de sus miembros y los nostálgicos mientras tanto van blanqueado al dictador mientras desprecian a los herederos de sus víctimas tildando los de buscadores de huesos así que esa es la polémica no puede pasar algo como lo que sucede en Alemania aquí en España