Las noticias de Cantabria, 18:03 (26/03/2019)

Toral General de Política Social asegura que hay centros del sector de la dependencia que ni siquiera cumplen la normativa vigente es la respuesta de Ana Isabel Méndez a las empresas privadas que gestionan centros y servicios concertados que van a recurrir el nuevo decreto que les obliga a realizar algunas adaptaciones materiales dicen que hay residencias sin conexión gratuita a Internet o centros que no permiten personalizar las habitaciones y a partir de ahora además tendrán que adaptar los servicios para que sean accesibles eso adaptar las instalaciones para que haya un mínimo de un baño por cada cuatro personas lo dice la directora general de Política Social a su juicio es la responsable de Política Social dice que no pueden pretender recibir más financiación sin ninguna contrapartida

precisamente tienes ahora mismo están alzando la voz no se exigieron desde el minuto uno que los centros que nunca habían cumplido la normativa los requisitos estos materiales de los que hablamos la cumpliera evidentemente de no quisimos hacer que el centro tuviera que cerrar impusimos unas mínimas condiciones que son en el plazo de cuatro años a quienes nunca han cumplido nada ni la normativa anterior CLS se fije que los servicios higiénicos los adapten para hacerlos accesibles que esto ya es una normativa que tenían que haber cumplido o por ejemplo que los secretarios de lechuza eléctricos o que haya un baño para cada cuatro personas

Voz 1593

01:27

pide que no reclamen sólo el dinero son casi ocho millones de euros más al año sin tener alguna exigencia es decir no mejorar las condiciones materiales y el modelo de atención más personalizado añade además que en el documento el empresariado se le brinda el beneficio del diecinueve por ciento un beneficio empresarial elevado a juicio del Gobierno de Cantabria luce el sol el cielo totalmente despejado en la capital cántabra tenemos doce grados de temperatura sopla el viento a esta hora es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que pasa